Vicky Martín Berrocal lo ha vuelto a hacer. La diseñadora ha sorprendido a todos con un cambio de imagen radical, sirviéndose de inspiración en su propia hija, Alba Díaz. Y es que no hay nada como tener a una influencer en la familia: moda, maquillaje y en este caso, todo lo referente al cuidado capilar, tienen el mejor ejemplo en las it girls del momento. Y la sevillana no ha querido empezar el año de mejor manera que cambiando su aspecto. Ya lo anunciaba ella misma hace unos días con una imagen en si perfil de Instagram en la que aparece con una sudadera con capucha negra: «Se aproximan cambios», se lee en el post.

Pues dicho y hecho. La empresaria andaluza sorprendía a su millón de seguidores después de haber pasado por peluquería y hacerse corte y color. Vicky ha dejado atrás su eterno castaño oscuro para dar paso al rubio platino, pero eso sí, respetando sus raíces castañas, potenciando así la naturalidad de su nuevo look, como si la decoloración se hubiera hecho hace unos meses y ya empezara a nacer su tono natural. Pero además ha cortado su larga cabellera dejándose una melena midi con ondas abiertas de lo más in.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

«Eah! Pues lo dicho!!! Aquí está el cambio!!! Año nuevo…». Y no contenta con el cambio, lanza una pregunta: «¿Sí al rubio?». Las respuestas de sus seguidoras no se han hecho esperar y la mayoría han aplaudido su osadía. «Espectacular», «Brutal», «Sí a todo lo que te pongas» o «Estás guapísima» son algunos de los comentarios que le han dejado en sus redes sociales.

Pero hay quien se pregunta si la diseñadora pasado por el salón de belleza o si es una celeb más que se ha apuntado a la moda de las pelucas. Ha sido el encrespamiento en el nacimiento del pelo, que suele aparecer por la electricidad estática, el que ha hecho que surjan estas dudas. Es precisamente este alboroto capilar el que suele darse en el cabello artificial, pero no hay que olvidar que el abundante pelo de Martín Berrocal se caracteriza precisamente por el rizo natural, que ha lucido en más de una ocasión.

Su pelo ha sido su seña de identidad. Siempre largo, incluso haciendo uso de extensiones que alargaban y daban volumen a su pelo, pero siempre con un color chocolate con mechas que iluminaban su rostro y daban movimiento a su cabellera. A pesar de ser fiel a su estilo y su personalidad, lo cierto es que también se ha atrevido con algún que otro cambio. Así, la hemos podido ver con flequillo cortinilla, el pelo liso, rizado, con ondas sesenteras y con pelo casi a la altura de los hombros.

Pero no hay mejor manera de definir los cambios en la vida de una mujer que pasando por la peluquería. El 2020 ha sido un año duro, la pandemia además ha potenciado esa creatividad de cada uno donde no han faltado precisamente los tintes, los cortes de flequillo y hasta de pelo. Muchas incluso han pasado de melenas a pixies en un abrir y cerrar de ojos.

La propia Alba Díaz se sometía a un cambio radical sobre la marcha después de casi tres meses de confinamiento. Y eso que solo iba a realizarse un tratamiento de keratina. Ella misma explicaba en sus redes sociales que se «había venido arriba» y tras el alisado, había decidido, junto con su estilista, cortarse el pelo, optando entonces por un long bob rubio. No hay cambio que se le resista a la hija de Vicky Martín Berrocal, que además de haber llevado el rubio aclarando su castaño original, ha probado con el ceniza y hasta con el rosa. Y con todos ha triunfado en sus redes sociales.