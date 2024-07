Vicky Martín Berrocal, novia del pasado de muchos de los chicos de sus amigas

La relación de Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi ha puesto el foco en Vicky Martín Berrocal. La diseñadora es uno de los rostros más importantes de la crónica social y curiosamente ha estado vinculada a muchos rostros conocidos, pero eso no es todo. Estos famosos actualmente son novios de algunas de sus amigas. Para entender bien este entramado hay que empezar por el principio, por su historia con Manuel Díaz ‘El Cordobés’.

La comunicadora y el torero se casaron en 1997 y fruto de este matrimonio nació Alba, la hija que tienen en común. Cuatro años después se separaron, pero siguen teniendo una relación fantástica. Vicky presenta un pódast en una conocida plataforma y en una ocasión confesó algo que ahora ha cobrado mucho sentido. Cuando habló de su separación de Manuel explicó que para ella era fundamental llevarse bien.

La buena conexión que hay entre el ex matrimonio ha puesto el foco en Virgina Troconis, la actual mujer de Manuel Díaz. Tal y como contó Vicky, para ella es «fundamental» llevarse bien con Vigina, pues sabe que es una persona importante para su hija Alba. Por eso ha hecho tantos esfuerzos por dejar atrás los motivos que le llevaron a romper con ‘El Cordobés’.

Manuel Díaz y Virginia Troconis posando. (Foto: Gtres)

Durante una entrevista con el presentador Pablo Motos explicó cuál era su estrategia. Tiene buena relación con casi todos sus ex y desveló cómo lo había conseguido: «El secreto es que se te olvide lo malo que has vivido. No puedes llevar eso en el tiempo».

La última conquista de Álvaro Muñoz Escassi

Álvaro Muñoz Escassi, el conquistador por antonomasia, se ha convertido en noticia a raíz de unas imágenes que demuestran su relación con Hiba Abouk. En un primer momento ambos lo negaron e intentaron pasar inadvertido, pero son dos rostros muy famosos y no pueden huir eternamente de los paparazzi.

Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, en Túnez. (Foto: Telecinco)

Lo curioso es que la actriz es muy amiga de Vicky Martin Berrocal, tanto que le dio una entrevista en su pódcast, un espacio llamado A solas con. La diseñadora estuvo unos meses con Escassi justo después de terminar su matrimonio con ‘El Cordobés’. El romance no duró mucho, pero llamó la atención de gran parte del público.

Enrique Solís y su historia con Vikcy Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís en Marbella. (Foto: Gtres)

El último novio de Vicky Martín Berrocal ha sido Enrique Solís, conocido en la prensa del corazón por ser hijo de Carmen Tello. La diseñadora estucho mucho tiempo con el portugués Joao Viegas. La relación estaba más que consolidada, de hecho Vicky le considera uno de los grandes amores de su vida, pero esta historia de amor tuvo un bonito final.

Después de esta ruptura la ex mujer de Manuel Díaz ha estado con Enrique Solís, quien curiosamente mantuvo una relación con Tamara Falcó. La marquesa de Griñón forma parte del círculo de amigos de la andaluza, por eso Enrique está dentro de esta lista.

Emiliano Suárez, novio de la actriz Carola Baleztena

Vicky Martín Berrocal forma parte de la historia del corazón. Ha tenido acceso a rostros muy relevantes y es una de las grandes amigas de Carola Baleztena, protagonista de la mítica serie Al salir de clase. Llama la atención de Emiliano Suárez, uno de los ex de Vikcy, se enamorase de Carola después de romper su relación con la presentadora de A solas con.