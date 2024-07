La de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi ha sido una ruptura cuyo desenlace nadie podía esperar. La fama de Casanova del jinete suponía, para muchos, la condena del noviazgo para terminar más tarde o más temprano. Pero los términos de este final han pillado por sorpresa incluso a los propios implicados. La complicidad de Álvaro con Hiba Abouk apenas unas horas después de hacerse oficial su separación de María José no sentó nada bien a la modelo, que, quizás en un arrebato, habló a cámara de un e-mail «muy desagradable». Sus palabras abrieron una Caja de Pandora de la que durante más de 10 días no han dejado de surgir informaciones de lo más variadas.

El pasado 5 de julio Escassi se sentaba en el plató de De viernes para contar lo que él llama su verdad ante las informaciones surgidas que apuntan a más de una infidelidad por su parte durante el tiempo que ha sido novio de María José. Pero el jinete no lo ve así, y su argumento base, que dejó boquiabiertos a los colaboradores, fue que él y la que fuera Miss España no eran novios al uso, sino que tenían una relación abierta. Una confesión sorprendente a la que la propia María José va a plantar cara en el mismo plató, y que se contradice de manera frontal con el testimonio que él mismo dio sobre su romance hace solo unos meses.

Durante su paso por MasterChef Celebrity, en una de las galas emitidas el pasado mes de noviembre, Álvaro Muñoz Escassi sorprendió a sus compañeros y a la audiencia sincerándose sobre su experiencia con el poliamor. «Lo he vivido dos veces porque surgió y la verdad que fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita. No duró mucho», contó el deportista. Relaciones a dos bandas de las que, al menos en noviembre, guardaba un buen recuerdo pero no quería saber nada.

Al ser preguntado directamente por esa posibilidad, el ex de Lara Dibildos aseguraba sin sonrojarse que no era eso lo que quería con Suárez: «Yo con María José no quiero una relación poliamorosa. Quiero estar con ella y ya está, no pienso en otra cosa, eso era otra etapa de mi vida. Igual que antes montaba a caballo y ahora cocino… bueno, intento cocinar».

Un pasado que volvió a ser una opción mucho antes de lo esperado, ya que según recogen diversos testimonios que rodean a la ya expareja, fue precisamente la vuelta de Álvaro a la televisión con dos talent-show, uno de cocina y otro de baile, lo que comenzó a deteriorar el noviazgo que, hasta ese momento, iba sobre ruedas.