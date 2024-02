Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis están de celebración. El matrimonio celebra este martes, 6 de febrero, dos décadas como marido y mujer. Un día como hoy hace veinte años, el torero y la venezolana se dieron el ‘sí, quiero’ para poner el broche de oro a su historia de amor. Con motivo de esta buena nueva, el diestro ha compartido en su perfil de Instagram un mensaje repleto de cariño dirigido a Troconis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manuel Diaz “El Cordobés” (@elcordobesoficial)

«La felicidad no es una meta, sino un camino. Seguimos caminando juntos… Feliz 20 aniversario», ha escrito en una imagen en blanco y negro en la que aparecen ambos cuando eran jóvenes. Por su parte, Virginia ha publicado un vídeo de recuerdos junto a Manuel. «Por muchos años más. De risas, complicidad, enfados, riñas, amor, pasión, preocupación y todo lo que vivimos juntos, porque a tu lado todo vale la pena @elcordobesoficial», ha comentado en el post.

La célebre frase de ‘El Cordobés’

La pareja se casó en Valencia, Venezuela, tierra natal de la novia, en una romántica ceremonia a la que asistieron cerca de 200 invitados. Sin duda, uno de los momentos más emotivos que se vivieron aquel día fue cuando hicieron el intercambio de anillos y ‘El Cordobés’ le dijo a su esposa: «Espero que ésta sea la mejor faena de mi vida y que consigamos juntos todos nuestros sueños». Después dieron la bienvenida a sus hijos; primero vino al mundo Manuel y, luego Triana.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis en una imagen de archivo / Gtres

Sus inicios como pareja

Aunque el matrimonio de Virginia y Manuel es considerado como uno de los más estables de la crónica social de nuestro país, lo cierto es que cuando se conocieron, la empresaria atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. «Conocí a Manuel en un momento duro, importante. Cuando tenía 21 años falleció mi novio con el que llevaba saliendo cuatro años. Mi primer novio, tanto tiempo… No entendía la vida», confesó en el programa Lazos de sangre, de Televisión Española. Pero el torero, según contó, la rescató de aquella delicada situación. «Me devolvió las ganas de reír y de ser feliz», aseguró.

Manuel Díaz y Virginia Troconis / Gtres

Por su parte, Manuel, habló del flechazo que sintió al ver a Troconis por primera vez. «Estábamos en Venezuela y yo vi a dos chicas, cruzamos las miradas y las saludé. Así dimos tres vueltas al parque donde estábamos con sus saludos. La invité a venir en Navidad, vino y se volvió para Venezuela. Volvió en marzo y ya se quedó», recordó en el citado espacio.

Virginia dejó atrás su vida en Venezuela para forjar una vida junto al torero. Sin embrago, su llegada a España no fue un camino de rosas. «Estaba muy sola. Me han apoyado mucho, me han recibido muy bien, pero yo no tenía mi familia. Yo con 22 años y él 11 años mayor que yo y torero. El primer año me hice muchas corridas con Manuel. Yo conocía el hotel, el coche y poco más», explicó.