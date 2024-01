Xavier Sardá y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ se enzarzan en pleno directo

Uno de los temas que más expectación están generando en el papel cuché es el relacionado con la cancelación de la boda de Juan Ortega y Carmen Ottte. Minutos antes de pasar por el altar, el torero dio a conocer su decisión de no contraer matrimonio pese a que horas antes había disfrutado de la preboda junto a su novia, con quien llevaba diez años. Sobre esto hablaron este miércoles, 24 de enero en TardeAR, espacio conducido por Ana Rosa Quinatana. El formato analizó la entrevista que el diestro concedió a Carlos Herrera, lo que llegó a provocar un rifirrafe entre Xavier Sardà y Manuel Díaz El Cordobés.

Hoy en TardeAR: ¿Qué se le pasó por la cabeza a Juan Ortega para dejar plantada a su prometida?#TardeAR24E I https://t.co/NjreJKeWg4 pic.twitter.com/wxNprCcrNS — TardeAR (@TardeARtv) January 24, 2024

Sardá hizo hizo referencia a unos comentarios que su compañero había hecho detrás de las cámaras y lo invitó a que los repitiera en directo. «¿Hay algún torero heterosexual?», espetó. «¿Qué es eso? No sé lo que es eso», respondió el madrileño.

Lejos de quedarse ahí esta situación, después el catalán indicó que: «Te está temblando el semblante por todo lo que nos has contado y no quieres contar ahora. No estoy bromeando». Palabras que no dudó en responder el torero. «No se te puede contar nada. Era una conversación entre nosotros y tú me sonsacas», dijo. Aunque la tónica general en el plató de Telecinco era jocoso, la tensión fue in crescendo a medida que fueron pasando los minutos. Fue Alaska quien trató de calmar las aguas e indicó: «Lo que Manuel contó no es una información, es una idea».

El que fuera presentador de Crónicas Marcianas siguió insistiendo para que El Cordobés mostrara su opinión sobre lo ocurrido con Juan Ortega: «Tú has dicho que fue casi una apuesta». Finalmente, el torero mostró cierto malestar por la situación y no entendía lo que estaba pasando.

«Yo confiaba en ti y pensé que nunca dirías algo que yo te he contado a ti en privado. Me has demostrado que no eres mi amigo», sentenció Manuel. «Yo sí confiaba en ti. Estamos en televisión… Allí te haces el bocachancla y aquí cierras la boca», prosiguió Sardá. «Utiliza que yo soy un novato en esto», recriminó el diestro al conteruliano, a quien también acusó de sonsacarle información y de aprovecharse de su poca experiencia en los platós. Al mismo tiempo definió su relación con la dualidad de «amor-odio».

De esto han pasado unas horas, y será en la próxima entrega cuando se pueda comprobar si han enterrado el hacha de guerra o, si por el contrario, la tensión sigue estando presente entre ellos.