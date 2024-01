Pedro Piqueras vuelve a Telecinco de la mano de Ana Rosa Quintana

Fue el pasado día 21 de diciembre, cuando Pedro Piqueras dijo adiós a la televisión. O eso parecía. Después de una larga y exitosa trayectoria, el periodista se puso por última vez al frente de Informativos de Telecinco cediendo su lugar a Carlos Franganillo, el que hasta ese entonces era presentador de la segunda edición del Telediario de TVE. «Mi lugar lo va a ocupar un periodista con el que he tenido la suerte de compartir coberturas en elecciones, investiduras, volcanes y terremotos. El señor se llama Carlos Franganillo, que viene de esa gran escuela que es la televisión pública y que se une a este equipo, donde también va a encontrar grandes compañeros: técnicos, cámaras, productores, periodistas y presentadores», dijo.

Pero lo cierto es que Piqueras ha tardado muy poco en regresar a la cadena que ha sido su casa durante más de una década. En la tarde de este miércoles, el natural de Albacete se ha sentado en el plató de TardeAR, junto a Ana Rosa Quintana, para hablar de sus inicios en el periodismo, así como de su nueva vida como jubilado. «No he entendido que te vayas tan joven», le ha dicho la presentadora. «Yo tampoco, pero ya era hora. Podría haber seguido mucho tiempo, pero llega un momento en que iba a haber cambios de decorados, y pienso que eso es mejor que lo lidere otra persona. He trabajado en esto 51 años en activo. Es bueno saber decir adiós, y hay que valorar el tiempo libre, la gente a la que quieres y a tus amigos», ha contestado él.

Pedro Piqueras en ‘TardeAR’ / Telecinco

«Cuando estás en televisión trabajando desde las once o doce de la mañana hasta las diez de la noche hay cosas que no haces. Por ejemplo, esta semana pasada he estado tomando alguna cerveza con mi hijo por la tarde, a las ocho. Eso es algo que no podía hacer antes, nunca», ha añadido para reconocer, eso sí, después, que no le importaría seguir vinculado a las cámaras, aunque en una tarea mucho más relajada que la de presentar un informativo. «No me importaría regresar a hacer reportajes», ha dicho.

La confesión de Pedro Piqueras ha hecho que prácticamente de inmediato, Ana Rosa Quintana le hiciera una suculenta oferta de trabajo al presentador: un puesto como redactor en su programa que, hace escasos días, logró su emisión más vista. El magacín de Telecinco lideró su franja de emisión con un 11,7% de share y 1.051.000 espectadores, y ganó por duplicado a Y ahora Sonsoles, su máxima competencia. «Eh, pues nosotros te fichamos, vamos eso sería fantástico tener a Pedro Piqueras», ha señalado. «Alguien que quiere presentar un programa siempre tiene que haber pasado antes por una redacción, comerse alguna bronca, yo recuerdo todas mis broncas», ha dicho, por su parte, Pedro.

Pedro Piqueras recibe el Premio Jesús Hermida a la Trayectoría

La entrevista de Ana Rosa Quintana a Pedro Piqueras se ha producido apenas unas horas después de que el periodista recibidera, en la gala de los Premios Iris, el galardón Jesús Hermida a la Trayectoria, uno de los máximos reconocimientos concedidos por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.

En su discurso de agradecimiento se mostró visiblemente emocionado: «La verdad es que soy un tipo con suerte, eh. Sí, soy un tipo con suerte. En este momento, presidenta de la Academia, académicos, aparte de agradeceros este premio me hacéis sentir que todo ha merecido la pena. Creo que supe llegar, en algún sentido, me ayudaron mucho, supe estar, me ayudaron mucho, y al final creo haber salido también a tiempo».