Juan Ortega protagoniza una nueva e importante ‘espantá’

El año 2023 cerró con una noticia que hizo tambalear los cimientos del papel cuché. Como se suele decir en muchas ocasiones la realidad supera la ficción y así ocurrió: Juan Ortega dejó plantada a su novia Carmen Otte, con quien llevaba una década de relación, el mismo día de su boda. Pese a que disfrutaron juntos, muy cómplices y enamorados la preboda, que tuvo lugar en unas conocidas bodegas jerezanas, nada hacía presagiar este fatal desenlace. Sin embargo, no es la única ‘espantá’ que ha hecho el torero. Recientemente ha causado baja en un evento de gran importancia para su trayectoria profesional.

Carmen Otte Alba / Redes sociales

Si bien hace unos días hablábamos de su esperada reaparición, finalmente ha puesto en jaque su asistencia a la esperada e importante presentación de la feria taurina de Valdemorillo (Madrid), que tendrá lugar el próximo 11 de febrero. «Es una feria importante porque es de las primeras de la temporada y él la tenía contratada antes de suceder toda esta ceremonia de la confusión», indicó Virginia Cáseda en Vamos a ver hace unos días. «Quizá tendremos oportunidad de verle un poco antes porque esta feria de Valdemorillo se presenta el 17 de enero y, tradicionalmente, los toreros que conforman los carteles van a estas presentaciones», prosiguió.

La sonada ausencia de Juan Ortega

Aunque Juan Ortega no ha estado presente en la rueda de prensa, sus compañeros no han dudado en nombrarlo para realzar su figura en el mundo taurino. «Es una feria de puertas grandes y tenemos de tener hoy aquí con nosotros a Miguel Ángel Perera que ha vivido más puertas grandes de Madrid (…) excepto Juan Ortega ,que estoy seguro que en un futuro próximo logrará abrir la puerta grande». Por su parte, Miguel Ángel Perera ha indicado sobre Ortega que «conozco a Juan, pero no tengo una relación cercana con él como para hablar del tema personal que él ha tenido. Tengo un íntimo amigo que también es amigos suyo y, bueno, pues yo poniéndome en la mente de torero ahora mismo tiene que tener la cabeza puesta en sus compromisos. Cada uno tenemos una mochila detrás. Me refiero al tema personal. Seguro que él tiene en la cabeza la expectación que genera», ha indicado.

Juan Ortega en una imagen de archivo / Gtres

Víctor Zabala también ha tenido unas palabras para Juan. «Es un torero que mueve al aficionado más selecto. La gente habla de él y habla de Curro Romero. Es un orgullo que esté anunciado», ha dicho sobre su participación en el cartel. «Juan Ortega siempre ha sido un torero dedicado a su profesión. Es un torero muy centrado. Es una persona de unos valores muy claros. Es un orgullo conocerle personalmente», ha explicado sin querer entrar en detalles sobre el ámbito personal de Juan.

Sin embargo, no se ha esclarecido el motivo por el que no ha formado parte de esta ronda de preguntas y respuestas. Pero sí cabe la posibilidad de que, por ahora, no quiera exponerse a los medios después de protagonizar distintos titulares acerca de la ya bautizada como ‘espantá’ del día de su boda.

¿Reconciliación a la vista?

Mucho se ha hablado de una presunta reconciliación entre el torero y Carmen Otte tras la cancelación de la boda. Fue Antonio Rossi quien arrojó algo de luz sobre este entramado amoroso que está dando tanto que hablar. «Hasta donde yo sé, Juan está en Sevilla apoyado por su familia y ha intentado ponerse en contacto con Carmen a través de terceros, pero ella no ha querido hablar con él», aseguró a mediados de diciembre, justo antes de celebrarse la Navidad.

Juan Ortega tras una de sus corridas / GTRES

«No hay ni reconciliación a la vista ni boda de momento. Lo que sí se es que Carmen puede ir cuando quiera a la casa que compartían ambos a recoger sus cosas. Juan está dejándole a ella sus tiempos para que actúe cuando quiera, porque el piso es de alquiler y tendrán que ver qué hacen con él», agregó el periodista. Es por eso que, la pareja que iba a pasar por el altar, que llevaba una década de relación sentimental, está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.