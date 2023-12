Juan Ortega ‘huye’ de España tres semanas después del plantón a su novia en el altar

Juan Ortega y Carmen Otte Alba iban a vivir, el pasado día 2 de diciembre, el día más importante de sus vidas como pareja, tras más de una década juntos; pues estaba prevista su boda en Jerez, ante la atenta mirada de más de quinientos invitados llegados de diferentes puntos de la geografía española. Sin embargo, el matador sevillano canceló el evento escasas horas antes de pronunciar el Sí, quiero, dejando así, a Carmen, plantada en el altar.

El torero se puso en contacto con su prometida a través de una llamada telefónica. Le hizo saber que no iba a presentarse en la iglesia porque tenía una serie de «circunstancias personales», muy complejas, que le impedían oficializar su matrimonio. Tales no han visto la luz, por el momento, aunque son muchos los invitados que, en las últimas semanas, han hecho sus cávalos y especulado sobre la decisión de Ortega, sobre todo, después de que ni él ni ella hayan vuelto a aparecer públicamente. Un ejemplo es Juan del Val, que se pronunció al respecto de lo sucedido durante una visita al programa que presenta su esposa, Nuria Roca, en La Sexta, La Roca. «Es una situación enormemente dura. Nadie la entiende, pero él es tun tipo enormemente íntegro», comenzó diciendo. «Nos dicen que tiene dudas y que no quiere terminar de dar ese paso. Yo empatizo mucho con Carmen, la novia. La gestión de los tiempos es horrible», añadió.

Juan Ortega durante una corrida de toros / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que ahora, en plenas navidades, ha visto la luz el posible paradero del diestro. Según explicó Monika Vergara, este fin de semana, en Fiesta, Juan Ortega se encuentra desde mediados de diciembre en Porto Alto, en Portugal. Concretamente, «en una finca de un ganadero y viejo conocido suyo». «Está en Portugal desde el pasado 13 de diciembre. Es cuando consiguió darnos esquinazo y salir del país. Por eso yo le llamaba y sonada a rollo internacional», comenzó diciendo la colaboradora. «Ha cambiado de país para no estar pendiente de los medios. No ve la tele ni tiene teléfono. Su amigo ganadero le ha brindado la protección que necesita», añadió.

Durante su intervención, Monika Vergara no hizo mención alguna a los rumores sobre una posible nueva oportunidad de Juan Ortega y Carmen Otte. No obstante, sí habló sobre la vuelta a los ruedos de él. Cabe recordar, en este sentido, que se espera que Juan Ortega reaparezca profesionalmente en febrero. En concreto y si no hay cambio de planes, su presencia se hará efectiva en la feria taurina de Valdemorillo, en Madrid, que se celebrará el próximo 11 de febrero. «Es una feria importante porque es de las primeras de la temporada y él la tenía contratada antes de suceder toda esta ceremonia de la confusión», contó Virginia Cáseda en Vamos a ver, hace varios días. «Quizá tendremos oportunidad de verle un poco antes porque esta feria de Valdemorillo se presenta el 17 de enero y, tradicionalmente, los toreros que conforman los carteles van a estas presentaciones», añadió.

Invitados a la boda de Juan Ortega / Gtres

Quién es Carmen Otte Alba

Después de todo lo sucedido y como no podía ser de otra forma, Carmen Otte Alba, está destrozada. Fuentes cercanas a la joven desvelan a La Razón que «la pobre no deja de llorar, está destrozada, no le entra en la cabeza la actitud de Juan, no se esperaba una humillación tan grande el mismo día de su boda. Se le han quitado las ganas de todo, necesita unos días de reflexión antes de regresar al trabajo. Y su familia está destrozada».

Carmen es cardióloga del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, donde residía con el torero desde hace dos años. Tiene 33 años, la misma edad que Juan, y pertenece a una popular familia de origen jerezano. Carmen es hija del ingeniero agrónomo Miguel Ángel Otte, conocido en la localidad gaditana por haber ejercido durante muchos años como delegado del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, además de haber formado parte del Consejo Económico y Social de la ciudad.