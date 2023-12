Primeras imágenes del padre de Carmen Otte tras hacerse pública su reconciliación con Juan Ortega

El pasado sábado 2 de diciembre tuvo lugar un acontecimiento que situó a Juan Ortega en el centro de la noticia. El torero decidió cancelar su boda con Carmen Otte 30 minutos antes y como no podía ser de otra forma los rumores no se hicieron esperar. Fuentes cercanas al entorno señalaron al padre de Carmen y aseguraron que no tenía buenas relación con Juan. Tanto es así que la periodista Leticia Requejo hizo públicos unos mensajes que demostraban las diferencias entre yerno y suegro.

El padre de Carmen Otte ha reaparecido públicamente. Sus primeras imágenes son importantes porque demuestran cual es su hoja de ruta: pretende guardar silencio y no hacer declaraciones sobre el problema que ha tenido su hija con el matador. No tiene intención de responder a todos aquellos que le han acusado de estar detrás del conflicto, sobre todo ahora que Carmen y Juan han decidido darse una segunda oportunidad. «El torero dice que suspendió la boda por su culpa», le cuenta una reportera en Sevilla. Él ha dado la callada por respuesta y ha hecho lo mismo con el resto de preguntas.

Las imágenes del padre de Carmen Otte

Miguel Ángel Otte, el padre de Carmen, es un reconocido ingeniero agrónomo y no tiene ninguna intención de formar parte de la crónica social. Ha adoptado una postura muy parecida a la de su hija, quien tampoco se siente cómoda siendo la protagonista . Esa es la razón por la que no ha aclarado en qué punto se encuentra la situación entre Carmen y Juan. Según ha salido publicado, la pareja tiene ilusión por retomar sus planes de boda en los próximos meses. Sin embargo, todo lo llevarán en la más estricta intimidad porque no quieren ser famosos.

Carmen Otte posando / Redes Sociales

Carmen es cardióloga y siempre ha estado al margen del foco mediático. A pesar de que Juan Ortega ha dedicado su vida a la tauromaquia, nunca había despertado el interés de la crónica social. Todo lo que ha pasado es nuevo para él, por eso ha decidido refugiarse en un pueblo de Guadalajara hasta que pase la tormenta. Su objetivo es continuar con su trayectoria, aunque ha tomado una decisión para evitar tener que responder a preguntas incómodas.

Antes de que se confirmase la reconciliación de los enamorados, el matador de toros le hizo saber a su equipo que iba a regresar a las plazas a principios de febrero de 2024. Durante todo este tiempo sanará las heridas emocionales que le ha provocado este revuelo e intentará que la tensión pase a un segundo plano. Su gran reto es regresar a las plazas sin sentirse presionado.

La conversación de Juan Ortega y Miguel Ángel Otte

Juan Ortega en la plaza de toros / GTRES

La periodista Leticia Requejo, colaboradora de TardeAR, ha explicado cómo fue la conversación que Juan Ortega mantuvo con su suegro antes de cancelar la boda con Carmen Otte. Miguel Ángel le reprochó que hubiera tardado tanto tiempo en formalizar su relación. «No querrás tanto a nuestra hija cuando has tardado tanto en pedirle matrimonio», le dijo. A lo que el torero respondió: «¿Cómo? Pero si al final habéis conseguido lo que queríais. Habéis conseguido que nos casemos cuando habéis querido y como habéis querido».

Miguel Ángel ha tenido oportunidad de aclarar esta polémica, aunque ha optado por mantenerse al margen y evitar tener más conflictos. Sus primeras imágenes después del escándalo demuestran que es un hombre discreto y que su objetivo no es darse a conocer.