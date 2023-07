Dicen que ‘año nuevo, vida nueva’, pero Vicky Martín Berrocal ha aprovechado la temporada estival para dar un giro de 180 grados a la suya (o al menos a su imagen). Era ella misma quien anunciaba «cambio radical» en sus historias de Instagram, junto a un vídeo en la peluquería en el que se quitaba el miedo y decidía cortar por lo sano -y nunca mejor dicho-. «Bueno, tenía que llegar a los 50 para cortarme el pelo por primera vez en mi vida», decía visiblemente emocionada.

El radical cambio de look de Vicky Martín Berrocal / Instagram

Tras compartir con su más de 1 millón de seguidores su nuevo corte de pelo, se disponía a grabar las reacciones tanto de su hija, Alba Díaz, como de su hermana. Ambas atónitas y llevándose las manos a la boca en señal de sorpresa, sonreían al comprobar lo favorecida que estaba la diseñadora. «¿Y esto? Se ha vuelto loca», decía la influencer. Ahora, Vicky ha compartido el resultado final de su look con unas fotografías en la playa en las que no puede lucir mejor aspecto. Un post que no ha tardado en llenarse de likes y comentarios de los rostros más conocidos de la red, alabando su nueva imagen y lo bien que le sienta ese corte bob que tan en tendencia está. «Pues te queda espectacular. Bienvenida a las medías melenas», ha escrito Eugenia Osborne. «Tú eres bellísima de todas las maneras!!», ha añadido Marisa Martín Blázquez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

Parece que la vida de Vicky Martín Berrocal está cogiendo un nuevo rumbo, empezando por deshacerse de sus complejos. Cabe destacar que, hace tan solo unos días, la diseñadora compartió una fotografía de espaldas en la que hablaba abiertamente de la celulitis y de lo orgullosa que estaba de poder enseñarla: «He odiado el verano con todas mis fuerzas, el traje de baño, los shorts, las piscinas y las playas. Y no imagináis lo de caminar de la toalla al agua… eso era un camino que jamás pude hacer sola. Pero todo eso pasó… y desde algún tiempo y gracias a ir escribiendo mi historia en forma de libro he entendido que esta soy yo y que a quien no le guste, que no mire!».

Su nueva andadura profesional

Y todo cambio de look viene acompañado de un cambio vital. La diseñadora, más allá de la moda, ha querido embarcarse en una nueva aventura laboral frente a los micrófonos. Hace tan solo unos días se conocía que la de Huelva pronto lanzará su propio videopódcast: «Muchos años soñando y muchos meses trabajando en esta nueva aventura!!! Hoy por fin os puedo enseñar algo, aunque no todo lo que me gustaría». Entonces, Vicky añadía información a través de sus historias, desvelando que ha creado un espacio en el que recibir a gente que quiere para tratar varios temas de actualidad: «Vamos a tener charlas de esas que nunca hemos tenido frente a una cámara. Bueno lo dicho, os espero muy pronto en Pódium Podcast».