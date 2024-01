Oprah Winfrey, el próximo 29 de enero, cumple 70 años en su mejor momento profesional y personal. Desde que en 1986 se estrenara en televisión su programa, The Oprah Winfrey Show, que se mantuvo en antera durante más de 25 años, la presentadora se ha convertido en uno de los rostros más populares de los medios de comunicación. No contenta con triunfar en la pequeña pantalla, también ha cosechado grandes éxitos en el mundo de la interpretación, muestra de ello han sido sus dos nominaciones a los Premios Oscar por sus diferentes papeles. Sin embargo, no todo ha sido vino y rosas en su vida, más bien todo lo contrario. Para ser una de las periodistas más influyentes del mundo, Oprah tuvo que atravesar una dura infancia y grandes problemas podrían haberla hecho caer en la oscuridad.

1. De la miseria a ser billonaria

Nació en un pequeño pueblo de Misisipi en una familia desestructurada, siendo hija de una madre soltera sin recursos. Oprah fue criada por su abuela, quien le vestía con prendas confeccionadas con telas procedentes de los sacos de patatas, es por ello, que años más tarde, fue apodada con el nombre de “niña saco”. Durante mucho tiempo, tuvo que hacer frente a esta terrible situación, pero todo cambió cuando al final de su adolescencia apostó por dar sus primeros pasos en el mundo de la comunicació, trabajando como reportera en una estación de radio de Nashville. Su carrera profesional despegó muy pronto y terminó creando su propio imperio de medios, con un canal propio de televisión por cable, Oprah Winfrey Network.

Todo su trabajo, ha generado una gran fortuna. En 2014 alcanzó el puesto 14 de las 100 mujeres más poderosas del mundo, en el ranking anual que realiza la revista Forbes. Según algunas estimaciones, su patrimonio podría oscilar entre los 2.200 millones de euros.

2. Violada por su primo y embarazada a los 14 años

«A los 9, a los 10, a los 11 y a los 12 años, mi primo de 19 años me violó. Yo no sabía lo que era una violación», confesó la presentadora en uno de los capítulos de la serie que creó junto al Príncipe Harry, Duque de Sussex: The me you can’t see. «De veras que no comprendía esa palabra. Ni la más remota idea de lo que era el sexo, ni por supuesto tenía idea de dónde venían los bebés y ni siquiera entendía lo que me estaba pasando. Y me guardé ese secreto», continuó diciendo. Además de su primo, Oprah reveló que su tío y otros familiares, también abusaron sexualmente de ella hasta los 14 años. Fue en ese momento cuando se quedó embarazada. Winfrey llegó a dar a luz al bebé, que falleció con tan solo dos semanas de vida.

3. Hay una ley que lleva su nombre

Oprah usó las terribles experiencias personales que vivió durante años, para impulsar grandes cambios en la sociedad que sufre este tipo de problemas. En 1991, acudió al Senado de su país para hablar con un comité que estudiaba la Ley Nacional de Protección a la Infancia. «Hablo aquí en nombre de los niños que desean ser escuchados, pero cuyos gritos, deseos y esperanzas creo que, con frecuencia, caen en oídos sordos», declaró en ese momento. Dos años después de su testimonio, el presidente Bill Clinton firmó la legislación que proponía la creación de una base de datos con los nombres de todas las personas que hubieran sido condenadas por cometer abusos contra menores en el país. Esta nueva orden fue bautizada como la “Ley Oprah”.

4. Fue el apoyo fundamental del triunfo Barack Obama

Winfrey es una de las mujeres más influyentes del mundo. Prueba de ello, fue en 2008, cuando se postuló a favor de que Barack Obama se convirtiera en el presidente de Estados Unidos.

Según los profesores Craig Garthwaite y Tim Moore, del Departamento de Economía de la Universidad de Maryland, sus diferentes publicaciones en redes sociales y discursos, sumaron a la postulación del expresidente más de un millón de votos.

5. Su relación con el Príncipe Harry y Meghan Markle

Oprah fue una de las invitadas en la boda de Harry y Meghan, el 19 de mayo de 2018. Como publicó The Times, cuando la comunicadora fue incluida en la lista de invitados, solo había visto a la Duquesa una vez en su vida. Tras este acontecimiento, cuando los duques de Sussex decidieron abandonar la Casa Real Británica, ambos abrieron las puertas de su vida privada, en una entrevista con Oprah Winfrey. Esta conversación dio mucho que hablar durante mucho tiempo, ya que tanto Harry como Meghan hicieron declaraciones que jamás quedarán en el olvido.

Posteriormente, la periodista y el hijo de Lady Di, se embarcaron en un proyecto profesional juntos: Lo que no ves de mí. Una docuserie en la que ambos hablan abiertamente sobre salud mental y bienestar emocional, junto a sus invitados.

6. Oprah Winfrey: icono feminista

Después de vivir abusos sexuales por parte de su familia durante los primeros años de su vida, la presentadora ha sido una gran reivindicadora de los derechos de las mujeres. “Quiero expresar mi gratitud a todas las mujeres que han soportado años de abuso y agresión porque, al igual que mi madre, tuvieron hijos que alimentar, facturas que pagar y sueños que perseguir (…) Así que quiero que todas las niñas que están viendo esto sepan que un nuevo día se abre en el horizonte»(…) Cuando ese día amanezca, será gracias a muchas mujeres magníficas, de las cuales algunas hoy están en esta sala”, dijo durante su discurso en los Globos de Oro 2018, contra el acoso sexual y el racismo.

7. Oprah Winfrey recibió un Premio Oscar

Tras dos nominaciones en los Premios más importantes del mundo de la actuación, Oprah recibió un Oscar por la labor social que ha desempeñado durante su vida. Cada año, la Academia de Cine de Estados Unidos galardona a aquellas personas que han tenido un papel fundamental en la industria y en 2011, una de las estatuillas fue para la periodista. «Todos nosotros podemos marcar la diferencia a lo largo de nuestra vida. Todos estamos aquí para ayudarnos», dijo en su discurso.