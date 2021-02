Hay veces que la casualidad parece que se alía con las cadenas de televisión para elevar a lo mas alto las audiencias. Esto es lo que cabe pensar por uno de los capítulos del concurso que une cocina y celebs ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet edition’, emitido por Cuatro, un espacio que hace reír, llorar y ahora va a tener pegados a los telespectadores porque Julio José Iglesias, Elena Tablada, Toñi Salazar y Kiko Rivera se sientan a la misma mesa para compartir platos y confidencias.

Lo curioso de este cuarteto tan heterogéneo es que todos, todos, están copando la actualidad informativa por sus escándalos, polémicas o enfrentamientos. Quien pensara en unirles en una sobremesa ha acertado, la pena es que está grabado y que cuando comparten cena aún no sabían que iban a ser los protagonistas de este reality tan divertido.

Pero el caso es que Julio José, el segundo hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias, acaba de separarse de su mujer, la guapa belga Charisse Verhaert, de la que aún sigue muy enamorado y a quien no le está facilitando la firma de un divorcio que ella solicita desde el pasado verano. La noticia acaba de ver la luz en nuestro país, dejando a todos sorprendidos porque parecía una matrimonio feliz y perfecto, lejos de poner fin a su unión, sin embargo, así ha sido y hoy cada uno sigue su camino.

Elena Tablada también ha dado mucho que hablar tras asistir a la boda de su cuñada Beatriz, hermana de su marido, el empresario hostelero Javier Ungría, tras salir unas imágenes en Instagram en las que se ve a novios e invitados bailando y cantando sin mascarilla y si guardar las distancias de seguridad. Tanto Elena como Javier han negado que se incumplieran las normas obligatorias para prevenir el contagio de coronavirus, pero viendo los videos y las fotografías las autoridades sanitarias han solicitado que la Policía Municipal de Madrid inicie una inspección para aclarar los hechos y ver si es cierto que no se cumplió con las reglas establecidas para los que quieren contraer matrimonio en tiempo de pandemia.

En cuanto a Toñi Salazar la cosa viene de largo, desde que se separa del que fuera su marido, Pedro Rilo, y comenzara la lucha por unos bienes que ella dice tenían en común, sobre todo en referencia a una casa situada en el municipio de Marbella, en concreto en Puerto Banús, que ahora es la residencia de Rilo y la cantante dice que ella fue la que la pagó y por lo menos quiere la mitad, aunque lo tiene difícil, pues al parecer esta a nombre de él. También han tenido un rifirrafe por un coche que les ha llevado a los tribunales, lo cierto es que la componente de ‘Azúcar moreno’ no quiere dar su brazo a torcer y va a seguir luchando con todas sus fuerzas por lo que cree que es suyo.

El cuarto comensal es Kiko Rivera, el que más portadas y horas de televisión lleva protagonizando desde que estallara la guerra que mantiene con su madre, Isabel Pantoja. Realizando todo tipo de acusaciones y críticas hacia la tonadillera, el Dj no ha dudado en hacer referencia a lo mucho que le debe su madre en cuanto a lo que heredó de su padre, Francisco Rivera ‘Paquirri’, además de recriminarle que no le haya cuidado como hijo y no poner ni pizca de interés en reunirse con él para ayudarle cuando confesó su adicción a los estupefacientes. El tiempo pasa y su distanciamiento se recrudece, muchos dicen que tiene, por ahora, difícil solución.