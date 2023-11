Ve la luz el casting de Melissa Jiménez para OT que acabó en un duro enfrentamiento con Risto Mejide

Quedan escasos días para que la Academia de Operación Triunfo abra de nuevo sus puertas y de paso a una nueva edición del talent musical. Esta vez, en Amazon Prime Vídeo, el servicio de streaming OTT de películas y series creado y gestionado por Amazon. Así, no es de extrañar que, en los últimos días, las redes sociales se hagan eco de los mejores y más memorables momentos que el formato ha dado a los telespectadores y a la historia de la televisión de nuestro país.

Destaca aquí, el día en que Melissa Jiménez probó suerte. Sí, como lo leen. La periodista se apuntó al cásting de Operación Triunfo hace ahora quince años. Concretamente, en la sexta edición del programa, en el año 2008, cuando el espacio se emitía todavía en Telecinco. Pero no le salió como esperaba y acabó con una reprimenda del jurado. «Soy Melissa Jiménez tengo 20 años y vivo en Barcelona», fueron las palabras con las que la natural de Lieja comenzó la prueba.

Melissa Jiménez en un photocall en Madrid / Gtres

En su cásting para entrar en OT 2008, la reportera de motociclismo se enfrentó al tribunal conformado por Noemí Galera, Risto Mejide y Ángel Llàcer, con una canción en inglés. Tras escuchar un par de estrofas del tema, la actual directora de la Academia le pidió a una joven Melissa que cantara un tema un poco más movido y en castellano, a lo que la aspirante contestó: «No me se nada». Fue entonces cuando Noemi y el conductor de Viajando con Chester, estallaron contra la cantante: «Llevamos seis años haciendo este programa, es para gente que quiere dedicarse al mundo de la música y tú vienes aquí y dices que no te sabes nada movido en castellano ¡Es alucinante! Por mi ya te puedes ir», dijo Noemi.

«Cuando uno va a un cásting hay que ir preparado. Con lo que me estás diciendo demuestras que te importa muy poco ¿A ti te gusta la música de verdad? ¿Cuál es el mayor sacrificio que has hecho por la música? Yo te sugiero que el primero que hagas sea prepararte para el próximo cásting», expresó, por su parte, Risto Mejide, quien fue el encargado, además, de dar el veredicto final a la ex de Marc Bartra. «Lo siento mucho, pero no pasas».

El debut musical de Melissa Jiménez en ‘Tu cara me suena’

Pero la de Operación Triunfo no ha sido, sea como fuere, la última experiencia de Melissa Jiménez en el mundo de la música. La periodista tuvo la oportunidad de demostrar su arte en la industria con una actuación en Tu cara me suena, el programa de Antena 3 donde rostros conocidos de la crónica social y/u otra índole en nuestro país, deben imitar e interpretar a otros artistas famosos, intentando hacer la misma voz, movimientos, bailes y trajes.

Melissa Jiménez en ‘Tu cara me suena’ / Antena 3

Hasta el momento, Melissa no ha formato parte del elenco del programa. Sin embargo, acudió al plató como invitada durante la segunda gala de la quinta temporada del programa musical de Antena 3; donde interpretó la canción I’m like a bird de Nelly Furtado.