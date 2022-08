El verano suele ser el momento idóneo para el inicio de incipientes romances que se terminan por desarrollar durante el otoño y el invierno. Pero siempre hay una excepción que confirma la regla y ese es el caso de Vanesa Romero. La actriz no ha encontrado el punto de entendimiento y complicidad necesario y ha roto la relación sentimental que le unía a su ya exnovio, Emilio Esteban.

La alicantina vuelve a estrenar soltería, un estado que conoce perfectamente ya que no hace ni un año que se desenvolvía en él. El pasado mes de octubre se supo que había tomado la decisión de volver junto a Emilio después de su primera ruptura. Tenían la misión y la ilusión de mejorar todo entre ellos y de no volver a caer en errores del pasado. No fue así y ahora emprenden caminos por separado otra vez.

«Estoy en una etapa tranquila con mi pareja. Hemos retomado la relación y estamos muy bien y ojalá que sigamos caminando juntos. De momento estamos bien y vamos pasito a paso», decía en una entrevista con Diez Minutos en la que desvelaba que había vuelto con su novio. Diez meses después, la misma revista cuenta que ya no son pareja. Se apunta como detonante al hecho de tener proyectos de vida completamente opuestos. Se descarta la existencia de terceras personas y de un desgaste de la convivencia. Quién sabe si la maternidad haya sido uno de los motivos puesto que Romero confesó hace algunos años sus intenciones de tener un hijo pronto, si bien aún no ha llegado el momento.

El pasado mes de junio tuvo lugar la mudanza de Emilio Esteban del chalé de Boadilla del Monte en el que vive Vanesa Romero. Una propiedad que cuenta con 290 metros cuadros distribuidos en tres plantas, cuatro habitaciones, cuatro baños, plaza de garaje, amplio jardín y piscina en parcela individual, valorada en 600.000 euros. La ruptura se ha llevado a cabo en buenos términos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanesa Romero (@vanesa_romero)

Durante todo este tiempo han mantenido una postura hermética, de no acudir juntos a los eventos a los que la actriz está invitada y no posar en redes sociales. No obstante, Vanesa hizo una excepción el pasado San Valentín para declarar su amor a los cuatro vientos por el músico: «Aunque el amor no entiende de días sino de sentimientos, hoy es el “día del ❤️” El día de quienes aman, de quien se ama así mismo, del amor a los amigos, familia, a la vida… ¡Viva el ❤️ todos los días del año! Feliz San Valentín mío amore @emilioestebanmusic», escribía.

La noticia de la ruptura aún no se conocía hace escasas horas, cuando Vanesa Romero fue una de las asistentes a la gala Starlite de Marbella. Enfundada con un bonito vestido verde aguamarina de escote asimétrico, la intérprete española mostró su lado más sonriente.

Vanesa Romero no habló de su vida privada, más allá de valorar cómo están siendo sus vacaciones: «Este verano escapaditas cortas, haré alguna escapada a Alicante a estar con la familia y currando que tengo muchos proyectos que sacar adelante». Ninguno será un noviazgo porque está soltera desde el comienzo del estío.