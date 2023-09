El nombre de Úrsula Corberó vuelve a la primera línea mediática. La actriz ha regresado a la pequeña pantalla por todo lo alto como protagonista de El cuerpo en llamas, producción de Netflix que relata la historia de Rosa Peral y su crimen. Gracias a esta nueva aventura -que está siendo todo un éxito-, la que fuera Tokio en La casa de papel está imparable, haciendo promoción de la serie en todos los rincones de la geografía nacional. Y su última intervención ha sido en La script, conducido por María Guerra.

El look de Úrsula Corberó para presentar la película con la que va a desembarcar en Hollywood / Gtres

Allí no solo ha hablado de su nuevo éxito profesional, sino también de su vida más personal, desvelando un detalle desconocido hasta la fecha. Al ser preguntada por la popularidad que tenía en el colegio, Corberó ha respondido: «Yo era muy pequeña. Yo tengo un retraso óseo de cinco años. Esto no lo he dicho nunca porque suena un poco mal, pero lo digo ahora, no pasa nada». En un intento de quitarle hierro al asunto, la conductora de la entrevista ha respondido: «Pues yo te veo muy bien». Y la actriz, con el humor que le caracteriza, ha respondido: «Claro, porque ahora tengo los huesos de una de 30, en vez de los de una de 34». Una anécdota para el recuerdo que ha acercado a Úrsula a la audiencia. Pero, ¿en qué consiste esta dolencia?

Úrsula Corberó en la presentación de ‘El Cuerpo en Llamas’ / Gtres

¿Qué es el retraso óseo?

Se trata de una enfermedad en la que la edad ósea no coincide con la edad real, es decir que hay un retraso en los huesos en un momento concreto que hace que el esqueleto no crezca a la velocidad que debería. Una anomalía que no tiene mayor gravedad si no coincide con otras patologías y que se trata con un profesional médico. Para identificar este retraso óseo solo hace falta fijarse en el cartílago del crecimiento, que se puede observar a través de una radiografía de la mano y la muñeca debido a la gran cantidad de huesos que hay en ella, cada una con su cartílago de crecimiento. Con el paso de los años, esta membrana se va calcificando hasta llegar a un punto en el que deja de hacerlo y es entonces cuando la persona deja de crecer.

🌟¿Por qué #UrsulaCorbero era la Messi del colegio ? 👇 Tienes que ver la entrevista completa aquí👇https://t.co/sqLwpIYNoc pic.twitter.com/4liTpFYzyx — La Script (@LaScript) September 17, 2023

En algunas ocasiones, hay un adelanto óseo que suele ser común en niños con obesidad. En cambio, la patología más frecuente es el retraso óseo, que podría estar provocado o motivado por enfermedades como el hipotiroidismo o la desnutrición provocada por insuficiencia renal, enfermedad celiaca o enfermedad pulmonar crónica. «Eso hizo que, ya con 15, mis amigas llevasen una talla XS de Bershka mientras yo seguía todavía con una talla 14 de Zara Kids. Me hacían bullying, porque yo era tan pequeña que no podía con todos los libros en la mochila y tenía que llevar carrito», ha zanjado, añadiendo que su primera menstruación le llegó 17 años. Una dolencia que, aunque forma parte ya de su pasado, ha sido clave en la infancia y adolescencia de Úrsula Corberó.