Úrsula Corberó arrasa gracias a ‘El Cuerpo en Llamas’: así se convirtió en la asesina Rosa Peral

Con permiso de Daniel Sancho, el Crimen de la Guardia Urbana de Barcelona fue otro gran caso truculento en la historia reciente de nuestro país. Esta oscura trama de tintes policiales, sentimentales y toxicidad, que acabó con el asesinato del Policía Pedro Rodríguez a manos de su novia y del amante de ésta, conmocionó a la opinión pública. Ahora, Netflix se ha aprovechado de la fiebre por el true crime y ha elegido a Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez como pareja de criminales en la ficción para crear El cuerpo en llamas, una serie que cuenta -a su manera- esta macabra historia y que está arrasando en la plataforma de streaming.

Para quien ande un poco perdido, Úrsula se mete en la piel de Rosa Peral. Esta policía de la Guardia Urbana fue condenada a 25 años de prisión por el asesinato de su pareja, quien apareció muerto y completamente calcinado dentro del maletero de un coche al que habían prendido fuego, en el Pantano de Foix. Los hechos fueron descubiertos el 4 de mayo de 2017, si bien el crimen se cometió la noche del 1 al 2 de dicho mes. Después de una laboriosa investigación policial, el jurado popular declaró culpables a Rosa y a su amante de por entonces, el también agente Albert López, a quien da vida el mencionado Quim Gutiérrez.

Más allá de lo que se narra en la serie y lo de sesgado que dicen algunas crónicas que está, lo innegable es que Úrsula Corberó hace un papel absolutamente brillante. Si el de Tokio en La casa de Papel le encumbró, este no se queda atrás y confirma que es una de las mejores actrices españolas del momento. El mayor mérito quizá sea el hecho de la incomodidad que le ha supuesto dar vida en la ficción a esta asesina que nunca se declaró culpable.

La catalana imprime su sello en el personaje, presentándose como una femme fatale sin ningún escrúpulo, ambición desmedida, manipuladora y mentirosa patológica e insaciable en el amor. Rosa Peral siempre quería más y así lo demuestra su historial sentimental: fue capaz de simultanear tres relaciones a la vez.

Úrsula Corberó meditó muy mucho el aceptar este papel ya que tenía un gran miedo: «Lo pensé mucho. Me daba miedo que la serie se quedara en la parte sexual de esa mujer que además es madre, es delicado. Quería centrarme en su personalidad y entender sus motivaciones. Después de hablar con el equipo y con Jorge, el director, me decidí. Hemos hecho muy buen trabajo», reconoce en una entrevista con Fotogramas.

La actriz ha retomado la senda del éxito después de su apabullante éxito en La Casa de Papel, donde no fue oro todo lo que relucía: «Fue el momento de mi vida en que más inestable me he sentido, me afectó también a nivel personal y decidí parar. He estado un año y medio para procesarlo y saber hacia dónde quiero ir», revelaba en el mismo medio. Y entonces, se cruzó en su vida Rosa Peral. El resto, disfrútenlo ustedes mismos en el sofá de casa.