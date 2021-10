La última tentación | Fani destroza a Christofer tras su última infidelidad

Parecía que Christofer y Fani, la pareja más polémica de la primera edición de La isla de las tentanciones, llegaba a La última tentación con ganas de demostrar al mundo y a ellos mismos que las cosas habían cambiado y que esta vez nada podría con su amor. Sin embargo, solo han hecho falta unas semanas de alejamiento y convivencia con otras personas para que Estefanía fuera de nuevo infiel a su novio, esta vez con Julián.

Si en el programa anterior y al ver las imágenes el joven gritaba a los cuatro vientos que no quería volver a saber nada de «esta mujer» y parecía tener muy claro que su relación con Fani estaba finiquitada, tras la hoguera de confrontación de este miércoles el resultado ha sido diferente. Christofer se ha mostrado de lo más dolido y su incredulidad no hacía más que crecer al ver cada nueva imagen de su chica con Julián. «Madre mía, qué imagen, ¿esa es la imagen q quieres dar? ¡Venga! Qué vergüenza, qué asco. Yo no quiero estar contigo ya. ¿Esto es lo que me querías decir? ¿Esta es la sorpresa?», comenzaba el televisivo tras la primera ronda de vídeos, en las que se podía ver a Fani bailando muy pegada a sus compañeros de casa.

Ni siquiera su justificación, que había querido mostrárselo ella para que no lo malinterpretase conseguía apaciguarle. «¿Pero te parece normal decir el que no apoya no folla y que estoy más caliente?», ha llegado a preguntarle, a lo que Estefanía no ha podido más que darle la razón, «no te quería hacer daño». Pero ha sido cuando Sandra Barneda ha mostrado las imágenes en las que Fani y Julián salían besándose la piscina cuando Chrstopher no ha podido más y se ha roto en pedazos: «con la ilusión que tenía yo. Por eso te decía Sandra que tenía miedo. Y yo pensando que es la mujer de mi vida», ha dicho.

Un ataque al que Fani contestaba rotunda, «pues igual tú no eres el hombre de mi vida porque no me complementas. Quizás ha tenido que pasar esto para dejarte porque no tengo los huevos de hacerlo. Porque siempre vuelves. Por eso he pedido a esta hoguera», ha contestado con rabia, para al instante arrepentirse y cambiar su discurso, «¿me he besado con él y sabes qué hice? Llorar desesperada porque sigues en mi corazón y en mi cabeza». Unas palabras cargadas de sentimiento con las que la concursante ha querido quería mostrarle su arrepentimiento a su novio, que no ha podido perdonar sin más. «Me siento como una mierda porque ella hace que me sienta así. Cuando ella sabe que aquí me rompió el corazón y fue el dolor de mi vida… No es el mismo sentimiento que la otra vez porque creo que no hay más que romper», le ha dicho Christofer a su vez a Sandra Barneda.

¿El fin de una pareja muy mediática?

Pese a que todo apuntaba a que Fani y Christofer abandonarían el programa por separado, han vuelto a sorprender una vez más. La joven, ya sin poder contener las lágrimas, le ha pedido una nueva oportunidad a su chico, eligiendo quedarse en la villa para demostrarle que ha cambiado y que no volverá a engañarle, «para que vea realmente que no lo voy a volver a hacer». Una elección que ha continuado el ex camarero, que también ha querido seguir en la isla para continuar «mi experiencia, pero esto para mí ya no tiene perdón». Parecía que la cuestión estaba zanjada. Pero ni mucho menos y es que la madrileña le ha asegurado que no va a cometer más errores pues lo que realmente quiere es que se puedan marchar juntos de la mano. ¿Lo lograrán?