Última hora del caso Daniel Sancho: la Policía termina (al fin) su informe y Rodolfo Sancho rechaza una propuesta

Han pasado dos meses desde que estalló el macabro Caso Daniel Sancho, pero las novedades no paran de sucederse. Lo último que se sabe es que la Policía de Tailandia ha concluido por fin su investigación y correspondiente informe sobre la muerte de Edwin Arrieta a manos del hijo de Rodolfo Sancho, más de dos meses después. Se le acusa de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo. Ahora, la pelota está en el tejado de la Fiscalía, paso previo a la celebración del esperado juicio que, si nada cambia, se producirá a finales de año o comienzos del próximo.

La fecha límite que tenían las autoridades policiales era el próximo 27 de octubre, cuando se cumple el plazo total de 84 días con el que cuentan la Policía y la Fiscalía tailandesas para instruir todo lo necesario de cara a la celebración de la vista judicial de la que saldrá una condena para el cocinero.

Daniel Sancho posando en Instagram / Redes sociales

Sobre la pena que recaiga sobre él hay muchas dudas. Se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de una cadena perpetua o incluso pena de muerte. Una de sus esperanzas es ser indultado por el rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn. Sin embargo, en este momento el indulto real no es una posibilidad. Sí lo será una vez sea condenado y haya cumplido un tercio de la pena impuesta. Este es el único modo de que Sancho pueda obtener el perdón de la máxima autoridad en Tailandia.

Casi de manera simultánea a que la Policía terminase su informe, se ha producido la aparición de un vídeo sexual en el móvil de Sancho que podría cambiarlo todo. El programa Mañaneros, de La1 de TVE, adelantó en exclusiva la existencia de un video sexual de la pareja con el que Edwin Arrieta podría haber chantajeado a Daniel Sancho.

Daniel Sancho en su detención en Tailandia / Gtres

Es importante la existencia de este video ya que la defensa de Sancho se agarrará a él como prueba fehaciente de que estaba siendo coaccionado por el médico: «Daniel, en su declaración, dice que él tenía miedo a Edwin, que este le coaccionaba. Y esta es la novedad, lo hacía con un vídeo sexual de Daniel, y también amenazaba con hacer daño a miembros muy cercanos de su familia, a quienes Daniel quiere mucho», explicó la periodista Gema Peñalosa.

¿Y los padres de Daniel Sancho?

En puntos totalmente diferentes se encuentran Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. Su madre ha sido quien más tiempo ha pasado con el asesino confeso de Arrieta. Se desplazó casi de inmediato a Tailandia y lo visitó en varias ocasiones en la cárcel de Koh Samui, donde cumple con prisión provisional. Después de varias semanas en la isla, se cree que ya ha vuelto a España puesto que hace varios días que no se deja ver por allí.

Actor Rodolfo en Madrid / GTRES

Por otro lado, se encuentra el actor. Rodolfo Sancho tardó más tiempo en visitar a su hijo, pero concedió unas palabras a la prensa que dieron mucho de qué hablar: «Creen que estoy tirado por los suelos llorando, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto, creo que he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mi». Ahora, se ha desvelado que el programa TardeAR se habría puesto en contacto con el actor, pero según publica Informalia este se habría negado de manera tajante a hablar sobre el caso de su hijo Daniel en un plató de televisión.