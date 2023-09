El estreno de Cuentos Chinos, el pasado día 11, parecía la salvación a la crisis de audiencias que Telecinco arrastra desde hace varios meses, así como la del mismo Jorge Javier Vázquez; pues llevaba alejado del foco mediático desde antes, incluso, de la cancelación de Sálvame, en junio, a consecuencia de una baja temporal por prescripción médica, tal y como aseguró el presentador. «El 18 mayo yo acabo en urgencias en un hospital por una subida de tensión. Evidentemente nadie acaba en urgencias porque sí. Me di cuenta que había llegado el momento en el que no podía seguir tirando de mí y tomé la decisión, acertadísima, de parar», dijo.

Pero nada más lejos a la realidad. En sus primeros días en pantalla, el programa que prometía la guerra a Pablo Motos y El Hormiguero, en Antena 3, matando incluso a una de sus hormigas en una promoción previa al estreno; no ha logrado superar el 10% de cuota de pantalla. Una cifra que corresponde al porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un programa determinado, con respecto al total que tiene encendido su televisión durante la emisión.

Jorge Javier Vázquez en ‘Cuentos Chinos’ / Telecinco

En su primer día, el formato de La Fábrica de la tele logró un 9,4% y, desde entonces, la audiencia ha ido cayendo hasta un mínimo histórico, el pasado martes, con un 6,7% y 869.000 espectadores de media. El miércoles 20 de septiembre subió a un 7,1 % de share, con 926.000 espectadores, mientras que El Hormiguero logró un 16,4 % y 2.118.000 espectadores. El programa de Telecinco, además también se vio superado en su franja por La 1 con la serie 4 estrellas, que obtuvo un 8,5 % y 1.112.000 espectadores.

Unos datos sea como fueren, que ya han traído consigo las primeras consecuencias, además de la reacción por parte del mismo Jorge Javier Vázquez. «Las audiencias del programa son, siendo benévolos, manifiestamente mejorables. Personalmente, tampoco están respondiendo a mis expectativas. Esperaba mejores cifras», expresa. «Ya he vivido inicios de programas complicados. No me muevo en terreno desconocido. La diferencia que veo con respecto al pasado es que la audiencia está más profesionalizada. Sabe mucho de televisión y cada vez le cuesta más seguir dando oportunidades porque tiene multitud de ofertas a las que acudir si una no le convence. Y el secreto del éxito de la televisión, como el de tantos negocios, es el tiempo. La paciencia. Dejar que los productos reposen y vayan adquiriendo consistencia. Esencia. Y, en el mejor de los casos, alma», añade.

Jorge Javier Vázquez en ‘Cuentos Chinos’ / Telecinco

La cadena insignia de Mediaset ha decidido prescindir del programa los jueves y adelantar así la emisión de la gala, en directo, de Gran Hermano VIP, que ha iniciado su ya su octava temporada en Telecinco. Además, y ya hay quienes lo bautizan como operación ‘salvamizarse’, el programa, en un intento por resurgir, ha fichado a nuevos rostros conocidos de la crónica social y de la pequeña pantalla de nuestro país, como colaboradores. Es el caso de, ni más ni menos que Marta López. La que fuera concursante de Gran Hermano se sumará próximamente a la mesa de actualidad de Cuentos Chinos para, precisamente, profundizar sobre el reality.