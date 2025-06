Todo sobre Miguel Bezos, el padre de Jeff Bezos que ya está en Venecia para la gran boda de su hijo

Son contadas las horas que quedan para que Jeff Bezos y Lauren Sánchez se den el «sí, quiero» en una ceremonia que, en principio, está programada para tres días seguidos (26, 27 y 28 de junio). Venecia ha sido el escenario que ha escogido la pareja para sellar su amor para siempre y, como no podía ser de otra manera, los invitados ya están llegando a la emblemática ciudad italiana para ser testigos de la boda que muchos han catalogado como el «enlace del año». Ivanka Trump, hija del presidente de los Estados Unidos, ha sido una de las primeras en aterrizar y, seguidamente, lo ha hecho Miguel Bezos, el padre del fundador de Amazon.

En las imágenes trascendidas, Miguel aparece caminando por Venecia hasta que llega al puerto y se monta en un vaporetto junto a otros invitados cuya identidad se desconoce. En todo momento, luce unas gafas de sol que tapan por completo su mirada, por lo que es difícil descifrar las emociones que está sintiendo en esta fecha tan importante para su hijo y, por lo tanto, también para él. No obstante, cabe destacar que Miguel no es el padre biológico del empresario.

Miguel Bezos, padre de Jeff Bezos, en Venecia. (Foto: Gtres)

Su historia acaparó multitud de titulares cuando Bezos se convirtió en uno de los magnates más conocido del mundo y su vida personal comenzó a generar una gran expectación. Según publicó una conocida editorial británica, Jeff Bezos se llamaba Jeffrey Preston Jorgensen y cuando apenas tenía dos años, sus padres, Ted Jorgensen y Jacklyn, decidieron divorciarse y tomar caminos por separado. En 1968, su madre rehízo su vida sentimental y se casó con Miguel Bezos, un inmigrante cubano que aceptó la adopción legal de Jeff y lo crío durante su infancia, llegando a darle hasta su apellido. De hecho, en una entrevista concedida a Wired, el fundador de Amazon reconoció que para él «Miguel era su verdadero padre».

Tal y como confirmó Inside Edition, Jorgensen fue un artista de circo que montaba un monociclo. Trabajaba con los Ringling Brothers, una de las compañías de circo más importantes de Estados Unidos. Cuando se separó de Jacklyn, no se conocen datos de lo que fue su vida, aunque se sabe que en 2015 falleció a los 70 años.

La difícil vida de Miguel Bezos

Miguel Bezos nació en Santiago de Cuba y creció en una familia numerosa de orígenes humildes. Su padre era empresario y su madre vendía ropa de bebés y telas. Comenzó sus estudios en la zona, pero su vida dio un giro de 180 grados cuando se convirtió en uno de los 14.000 niños enviados a Estados Unidos como parte de la Operación Peter Pan de la década de los 60. «Yo no sabía inglés. A mis padres no les permitieron entrar conmigo al aeropuerto, así que me dejaron ahí. Subí a un avión y aterricé en Miami 45 minutos después», recordaba en un video publicado en la red.

A su llegada, fue trasladado a un campo de refugiados en Florida y desde allí, consiguió una beca que le permitió ser enviado a Wilmington, Delaware para completar sus estudios de secundaria. Más tarde, continúa con su formación y fue admitido en la Universidad de Alburquerque en Nuevo México, donde conoció a la madre de Jeff, Jacklyn. Se graduó en matemáticas e ingeniería mecánica y, a lo largo de su trayectoria profesional, ocupó importantes puestos de trabajo.