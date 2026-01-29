Todo sobre Matilde, la hija de José Mourinho que se dedica al diseño de joyas de lujo

José Mourinho es uno de los entrenadores de fútbol más reconocidos a nivel internacional. A lo largo de su trayectoria, el portugués ha trabajado con algunos de los clubes más prestigiosos de Europa, como el Chelsea, el Inter de Milán o el Real Madrid, convirtiéndose en una figura mediática dentro y fuera del terreno de juego. Sin embargo, pese a la atención constante que despierta su carrera profesional, lo cierto es que son pocos los detalles que se conocen acerca de su vida personal. Dentro de este ámbito más privado, una de las personas que más interés genera es su hija, Matilde Mourinho, quien ha comenzado a labrarse su propio camino en la esfera pública. Y es que se ha consolidado como una empresaria en auge que, además de protagonizar una carrera que parece que no deja de crecer, también ha conseguido hacerlo sin la sombra de su apellido paterno.

Matilde nació en 1996, fruto del matrimonio que contrajeron José Mourinho y Matilde Faria. Aunque es portuguesa de nacimiento, su pasión por el diseño le llevó a mudarse a Londres, donde estudió Creative Direction en el London College of Fashion y cursó un máster en el Condé Nast College of Fashion. Tras graduarse, se especializó en la joyería y decidió fundar su propio negocio: Matilde Jewellery. Es precisamente en la página web de la empresa donde la joven explica detalladamente cómo surgió la idea de emprender en este ámbito.

«Cuando descubrí los terribles efectos sociales y ambientales de la industria joyera tradicional, vi claramente el dulce sentimentalismo que asociaba con la joyería. Empecé a cuestionarme si era posible crear hermosas piezas de joyería fina de forma sostenible y libre de tanta negatividad. Joyería fina que pudiera transmitirse de generación en generación con orgullo, una belleza atemporal impregnada de valores eternos», explica.

En cuanto a su vida personal se refiere, Matilde suele mostrarse bastante reacia a compartir nada al respecto, aunque lo que nunca ha ocultado es su historia de amor con el asesor inmobiliario Daniel Graham. Según lo publicado, viven juntos en una casa adosada en Chelsea, al suroeste de la capital británica. Se casaron en 2024 en el país natal de ella, concretamente en la impresionante finca que el entrenador posee en ubicada Azeitão, en el tranquilo distrito portugués de Setúbal.

La elección del escenario de su enlace matrimonial dejó más que clara la estrecha vinculación con la que Matilde sigue manteniendo con sus orígenes. Algo que ella misma nunca ha ocultado. «Tengo una relación muy estrecha con mi familia y con mi herencia portuguesa, aunque no he vivido en Portugal desde hace más de 20 años», confesaba a la revista del saludo, a la que también comentó que su hermano siempre había sido un apoyo fundamental en su vida.