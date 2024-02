Todo sobre Matías Recalt, el único actor de la ‘Sociedad de la nieve’ nominado a un Goya

Matías Recalt es uno de los grandes actores que ha formado parte del gran éxito de Juan Antonio Bayona, La sociedad de la Nieve. Un film que narra lo ocurrido en un avión uruguayo en el que viajan los jugadores del equipo de rugby del Old Christians Club de Montevideo se estrella en la cordillera de los Andes y los sobrevivientes deben sobreponerse a las condiciones extremas para sobrevivir. Tras su estreno el 15 de diciembre del año pasado, este largometraje no ha hecho más que cosechar triunfos. Este último, posiblemente venga de la mano de Matías, ya que se ha convertido en el único miembro del elenco nominado a hacerse con un Premio Goya, el próximo 10 de febrero en Valladolid. Pero, ¿quién es este actor?

Este joven argentino de 22 años nunca imaginó convertirse en actor, como ha revelado en varias entrevistas: «Yo empecé a actuar porque me iba mal en el colegio y ya no hacía fútbol, que era la actividad que había en el colegio. Y dije bueno, tengo que hacer algo, algo que no sé, que me saque un poco de la rutina del colegio a mi casa. Y empecé a actuar», recordó en una entrevista para Cadena SER, explicando que solo buscaba algo que lo sacara de la rutina de ir de la escuela a casa. «Mis compañeros de teatro me animaron a hacer una audición», y fue todo un éxito, ya que lo seleccionaron y así comenzó su carrera.

Parte del elenco de ‘La sociedad de la nieve’/ Gtres

«El proceso de casting fue el más largo que creo que voy a tener en mi vida. Fueron como siete meses en tiempos de pandemia. Los primeros castings eran por zoom. Primero te pasaban una escena donde los nombres de los personajes de la tragedia estaban cambiados. Muchos hicieron un monólogo. A mí me tocó hacer la escena en la que hablamos sobre el debate de la comida y lo preparé con mi profesor de teatro, Ezequiel Sagasti», recordaba sobre sus primeros pasos en este proyecto tan ambicioso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Matías (@matiasrecalt)

Su debut en la gran pantalla fue con la película Ciegos, seguida de su papel en la serie Apache, la vida de Carlos Tévez, donde interpretó a Danilo Sánchez, el mejor amigo del futbolista durante su infancia, y fue entonces cuando se convenció de que quería ser actor de manera profesional, no solo como pasatiempo. Aunque está experimentando éxito profesional con su participación en la película de Bayona, enfrentó un momento difícil a nivel personal mientras aún se encontraba en el proceso de audiciones. Su padre falleció, y el actor tuvo que enfrentar su duelo en medio de las montañas, durante el intenso rodaje de la película.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Matías (@matiasrecalt)

Respecto a su vida íntima, son muy pocos los detalles que se conocen de ella. Sin embargo, según deja ver en sus redes sociales, mantiene una relación que atraviesa los límites de la amistad con Malena Sánchez, una reconocida actriz argentina que tiene diez años más que él.