Todo sobre Manuel Bedmar, el gran apoyo de Rocío Flores

Rocío Flores no está atravesando su mejor momento. ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ha puesto patas arriba su vida. Nadie se imaginaba que su madre, Rocío Carrasco rompiera su silencio para narrar su testimonio en un documental que ya ha hecho historia. Además, la nieta de Rocío Jurado tiene que lidiar en los programas de televisión en los que trabaja (‘El programa de Ana Rosa’, ‘Supervivientes 2021’) con la situación actual a la que tiene que hacer frente. Pero no está sola, pese a que su círculo más cercano como su tía Gloria Camila están al lado de la influencer también cuenta con el apoyo de un pilar fundamental en su vida, su pareja, Manuel Bedmar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

La pareja comenzó su relación hace cinco años mientras Manuel trabajaba como dependiente en una tienda de ropa y desde entonces, no se ha separado. De hecho, desde hace año y medio aproximadamente viven juntos en un apartamento (de 250.000 euros) con vistas al mar en Málaga según contó la revista ‘Semana’ y mostró ‘Outdoor’. Pese a que Rocío Flores se ha convertido con el paso de los años es un personaje mediático, el joven siempre ha procurado mantenerse en un segundo plano y ha apostado por la discreción en todo momento. Tiene 25 años y debido a la popularidad de la hija de Antonio David Flores ha ido dándose a conocer también a través de las redes sociales donde ya reúne cerca de setenta mil followers.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Bedmar (@manuelbedmar14)

Cuando la hija de Rocío Carrasco se adentró en la aventura de ‘Supervivientes 2020’ tuvo algún que otro momento de bajón por lo que se estuviera sucediendo en España, pero una llamada hizo que cargara las pilas para afrontar lo que quedaba de concurso. Fue Manuel Bedmar quien a través de una videollamada quiso sorprender a su chica. «¡Hola, mi vida! Estamos todos muy bien y muy orgullosos de ti. Te estamos viendo todos y estamos muy contentos contigo. Nos estás sorprendiendo mucho», dijo Bedmar a lo que contestó Flores: “Os echo muchísimo de menos, de verdad. Te quiero muchísimo, me muero por verte y quiero que me vayas a recoger. Muy importante: tu madre me tiene que hacer un bocadillo de filete empanado cuando llegue”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Bedmar (@manuelbedmar14)

Sin embargo, no fue la única vez en la que Manuel tuvo un gesto público con la hija del ex guardia civil. Pese a que no le gustan las cámaras, tal y como ha ido demostrando todos estos años, quiso sorprender a Rocío en su llegada a España cuando se celebró la final del citado programa. Estás guapísima, eh. Te has quedado con un tipín. Se nota un montón, ni te conozco. Me han cambiado la novia», confesó el malagueño con un toque de humor. No obstante, también a través de su perfil de Instagram ha demostrado todo el amor que siente por Rocío Flores compartiendo un sinfín de post cargados de sentimiento. “Juntos es mi sitio preferido”, escribió el joven en una ocasión, dejando así claro que su amor es inquebrantable.