María Teresa Campos ha demostrado ser todo un camaleón en lo que al mundo de la comunicación se refiere. Y si las cadenas generalistas siguen sin acordarse de ella para sus nuevos formatos no pasa nada, la veterana presentadora se reinventa y sorprende al mundo y la audiencia con un nuevo programa en ‘Youtube’ en el que, además, no está sola. Oficialmente en el formato cuenta con la presencia de su íntima amiga Meli Camacho, pero es que María Teresa ha conseguido, además, una sección de entrevistas con algunos de los personajes del momento. Y los últimos en acudir a su llamada han sido ‘los Javis’.

No es la primera vez que Javier Ambrossi y Javier Calvo proclaman su amor por el clan Campos, pues hay que recordar que Terelu tuvo un papel de lo más relevante en la última temporada de su gran éxito, ‘Paquita Salas’. Pero actualmente la pareja de artistas se encuentra inmersa en su nueva serie, ‘Veneno’, y ha sido para este proyecto para el que no han dudado en tentar a la abuela de Alejandra Rubio. Si algo no tienen Ambrossi y Calvo eso es vergüenza y prueba de ello es que, por primera vez, se pudo ver cómo proponían a una estrella de la televisión participar en su trabajo. María Teresa Campos no pudo más que responder al tanteo con naturalidad y entre risas: «¿De qué queréis que haga, de prostituta? Porque eso no sé si lo sabré hacer, es lo único que no he hecho».

Los directores de ‘La llamada’ no pudieron más que reír ante la ocurrencia de la madre de Carmen Borrego, y le explicaron que en realidad lo que querían de ella era que hiciese un cameo y se interpretase a sí misma, pero viajando en el tiempo hasta 1996. “Queremos que tú hagas de ti misma en el 96. La cosa es que Cristina, la mañana siguiente de ir a Esta noche cruzamos el Mississippi no sabía que iba a ser el fenómeno que fue. Entonces, está desayunando viendo el programa de la reinas de las mañanas y tú comentas la audiencia de Pepe Navarro la noche anterior y quién había salido, así Veneno descubre que se está haciendo famosa gracias a tu programa”.

Ante tal propuesta, María Teresa Campos se mostró entusiasmada y además de confirmar la ilusión que le hacía, sacó a relucir su lado más coqueto preguntando ya a sus nuevos jefes sobre el estilismo que habían pensado para ella. «¿Me vais a sacar con traje de chaqueta?”, preguntaba la Campos. “Claro, claro, hay que llevarlo a la época. Lo tuyo icónico era la melenita, el flequillito y un traje de chaqueta”.