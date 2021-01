Terelu Campos ha vivido una tarde de lo más acalorada en ‘Viva la vida’ tras su rifirrafe con Makoke. Sin embargo, instantes después se sentaba a charlar con Emma García sobre la entrevista que ha dado esta semana Carmen Borrego en ‘Lecturas’. Ha sido en ese momento cuando la hija de María Teresa Campos ha mostrado su descontento con su hermana y no ha dudado en decir lo que pensaba. La hija menor de la periodista hablaba en su revista de cabecera en una entrevista realizada por Mila Ximénez sobre las amenazas que había recibido en los últimos meses, además aprovechó para reprochar a Terelu que tanto ella como su sobrina, Alejandra Rubio, no habían dado la cara lo suficiente por ella ante las críticas que recibe. «Se ha mojado poco para defenderme y soy su hermana», dice Borrego en el citado medio.

No conforme con dichas declaraciones, Terelu Campos le dice a Emma García que: «No he entendido ni comparto algunas de las manifestaciones de mi hermana». Lejos de quedar ahí la cosa, la colaboradora de televisión ha querido sincerarse y contar cómo se siente. «Me molesté, me dolió. Le manifesté mi dolor porque no entendí que diga que no la defiendo», ha explicado la madre de Alejandra Rubio. Además, ha querido añadir que el silencio a veces es la mejor respuesta. «La familia para mí es lo primero siempre, muy por encima del trabajo», ha continuado diciendo visiblemente afectada por la situación.

«Quiero que se respete mi forma de ser. Si alguien ha demostrado algo soy yo», ha explicado Terelu haciendo referencia a su salida del programa ‘Sálvame’ donde fue colaboradora por algún tiempo hasta que no aguantó más la presión sobre las críticas hacia su hermana y tomó la decisión de marcharse del formato presentado por Jorge Javier Vázquez. «Cuando me han preguntado y acorralado para que de mi opinión, el silencio muchas veces es la mejor defensa. El trabajo es el trabajo pero para mí la familia es lo primero. Nunca equiparo la familia al trabajo. A mí no se me puede exigir por muy familia mía que seas que yo tenga que comulgar con cosas que ni digo ni hago ni pienso. Si a mi me buscan para hacerle daño a mi hermana, no me encuentran», termina sincerándose.

De esta manera, la hija de la veterana presentadora de televisión ha vivido una de las tardes más complicadas en ‘Viva la vida’, ya que de nuevo ha tenido que dar explicaciones sobre la relación que tiene con su hermana y sobre cómo se enfrenta a los comentarios que dicen tanto de ella como de cualquier miembro de su familia. Antes de finalizar la entrevista que ha ocupado algunos minutos del programa que se emite cada fin de semana en Telecinco, Terelu Campos se ha mostrado más calmada y ha querido dejar claro ante los compañeros y los telespectadores que para ella su hermana es alguien muy importante e imprescindible en su vida. «Pocas hermanas son como nosotras y eso ni Dios lo puede destruir», ha sentenciado.



Por otro lado, esta noche, su madre, María Teresa Campos se sentará de nuevo en ‘Sábado Deluxe’ para afrontar los diferentes frentes que tiene abiertos, pero no solo eso sino que se reencontrará por primera vez en un plató de televisión con Jorge Javier Vázquez tras su brutal bronca del pasado mes de octubre.