Cayetano Martínez de Irujo confesó hace unos años que su relación con su hermano Carlos Fitz- James era «correcta» y que así quería que siguiera siendo. Pero lo cierto es que algunos encuentros que han protagonizado han puesto en duda esa cordialidad. De hecho, las últimas declaraciones del actual duque de Alba han vuelto a situar en el punto de mira el contacto que mantienen ambos.

Todo ha ocurrido a las puertas del Teatro Real de Madrid, enclave hasta el que se ha desplazado el aristócrata, el pasado 24 de junio, para disfrutar del estreno de una ópera. Como no podía ser de otra manera, los reporteros quisieron conocer cómo se encontraba, así como aprovecharon su presencia para preguntarle sobre la opinión del duque de Arjona, el cual considera que es completamente opuesto a su hermano. Unas declaraciones que hicieron estallar al primogénito de Cayetana de Alba.

Carlos Fitz- James, duque de Alba, en el Teatro Real de Madrid. (Foto: Gtres)

«Mire usted, a mí no me hable de mi hermano. Preguntarle a él. […] No me falten el respeto», decía con un semblante serio. Sin querer pronunciarse más, el aristócrata se subía rápidamente al coche que le esperaba y evitaba a la prensa. Antes de arrancar, hacía un gesto que dejaba entrever la molestia que sentía tras haber sido preguntado por Cayetano, algo que ha vuelto a generar una gran expectación en torno al punto en el que se encuentra la relación fraternal.

La herencia, un punto de inflexión en su relación

Cabe destacar que cuando falleció Cayetana de Alba, sus cinco hijos comenzaron a tener diferencias por la herencia, algo que terminó estallando cuando se publicaron las memorias de Cayetano, las cuales no gustaron nada al resto. No obstante, el duque de Arjona siempre se ha mostrado muy seguro de sus palabras públicas. «Solo digo las cosas que he vivido, lo que ha pasado y cómo ha surgido. Poca gente tiene la valentía y entereza de mirarse a sí mismo y trabajarse a sí mismo. Antes que pararse en las miserias de los demás», sentenció en el programa Dinastías de Telecinco, hace tan solo unos meses.

Carlos Fitz- James y Cayetano Martínez de Irujo en el 10º aniversario de la muerte de la duquesa de Alba. (Foto: Gtres)

En ese mismo espacio televisivo, Cayetano también mencionó que su hermano Carlos había dado un gran cambio al ducado con el que no estaba de acuerdo. «Yo tenía impregnada la mentalidad con la que mi madre, capitaneó la casa de Alba y en qué dirección la puso. Mi hermano Carlos ha cambiado el rumbo 180 grados. Si hubiera sido yo el mayor, hubiera seguido el rumbo que marcó mi madre actualizándola en los tiempos», expresó.