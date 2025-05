Cayetano Martínez de Irujo se ha convertido en uno de los grandes protagonistas en la gala de los Premios Telva Solidaridad, celebrada este martes 20 de mayo en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid, con la maestría al frente de Matías Prats Chacón. Esta cita anual ya se ha consolidado como uno de los eventos benéficos más importantes de España, un escaparate donde se honra el trabajo incansable de personas e instituciones que dedican su vida a ayudar a los demás. «No sabéis lo difícil que es escoger, porque hay una selección previa, pero aún así los diez o quince finalistas que llegan al jurado son realmente impresionantes», ha confesado Martínez de Irujo, dando una pincelada del altísimo nivel de compromiso que se reconoce.

A su llegada al lugar, el duque ha atendido con amabilidad a los medios congregados expresamente para la ocasión, aprovechando para lanzar una reflexión sobre el panorama social actual, que a su juicio no puede ser más sombrío y fracturado. «El mundo está tan mal y la gente necesita tanta ayuda», ha comenzado diciendo con preocupación. «Ves que mucha gente va a lo suyo, pero cuando descubres que hay tantas ONGs y personas que realmente dedican su vida a ayudar, te reconforta», ha añadido con ese toque aristocrático que no oculta una mirada crítica al individualismo predominante.

Pero en Cayetano no quedan solo las palabras: su compromiso con las causas sociales es de esos que no se quedan en la foto. Con orgullo ha relatado cómo a lo largo de su vida ha abierto las puertas de su finca a personas que lo necesitaban, acogiendo durante dos años a una familia siria y ayudando a una familia afgana a llegar a España con un visado especial. «Estuve tres meses con ellos cuando estaban en riesgo de ser esclavizados», ha contado sin pelos en la lengua. Además, ha dado trabajo a varias personas africanas, facilitando que pudieran enviar dinero a sus familias durante su estancia. Y en un claro mensaje para la clase política, ha afirmado con contundencia: «A mí no me lo tienen que contar, yo lo hago. Me hace gracia ver a ciertos políticos que hablan sin saber. Yo les diría: haz como yo, mételos en tu casa».

Más allá, Martínez de Irujo es padrino de dos niños en la India, a quienes apoya mensualmente y con quienes mantiene contacto a través de fotos y dibujos. Reconoce, sin embargo, que la falta de tiempo y su sensibilidad para afrontar la dureza de las situaciones le han impedido aún visitarlos en persona.

En lo familiar, la emoción ha aflorado al hablar de su madre, la duquesa de Alba, cuyo legado benéfico, ha explicado, fue tan discreto como profundo: «La obra benéfica que hizo mi madre es algo absolutamente alucinante, y fue siempre muy secreta». Para honrar su memoria, el próximo año se celebrará el centenario de su nacimiento con una serie de eventos que incluyen un serial de tres capítulos para plataformas como Netflix, una exposición en el Palacio Dueñas organizada por su hermana Eugenia, además de varias conferencias dedicadas a temas que apasionaban a la duquesa, como el flamenco.

Entre otros temas de actualidad, no han faltado las opiniones directas. Al ser preguntado por la actuación española en Eurovisión, Cayetano no ha ocultado su decepción: «Me entristece que siempre quedemos al final. Creo que quien escoge las canciones no lo hace bien, habría que replantear ese proceso». Por último, sobre su vida privada, Martínez de Irujo ha preferido mantener un perfil bajo, dejando claro que es un terreno «muy personal» y que está cansado de responder a preguntas constantes.