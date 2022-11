Después de haber vivido unos de los meses más complicados de su vida a raíz de una depresión que trajo consigo una separación temporal de su marido, Tamara Gorro ha vuelto con más fuerza que nunca. Cada vez son más los movimientos con lo que la influencer demuestra estar retomando su vida cotidiana poco a poco y con ayuda de sus seres queridos, entre los que también está su ya conocida como “familia virtual” que reúne a nada más y nada menos que dos millones de seguidores.

Con el único objetivo de dejar ver que tiene las pilas absolutamente recargadas, la creadora de contenido ha compartido en su perfil de Instagram una de sus fotos más atrevidas. Y es que, con una sábana blanca de fondo, la que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha posado frente a la cámara totalmente desnuda y únicamente haciendo uso de unas botas altas de tacón en color negro, es decir, uno de los calzados de mayor tendencia de las últimas semanas. De esta manera, la segoviana ha dejado entrever que no hace falta hacer uso de ropa para ser elegante, ya que si algo derrocha Tamara, es sofisticación y buen gusto en lo que al ámbito estilístico se refiere.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

No obstante, cabe destacar que esta no ha sido la primera vez en la que Gorro ha protagonizado un desnudo completamente inesperado para sus fans. Poco antes de dar a luz a su segundo hijo en común con Ezequiel Garay, Tamara se desprendía de sus prendas de ropa para mostrar al mundo su tripa de embarazada sin ningún tipo de pudor y mientras permanecía abrazada a su marido. Algo que, tanto aquella vez como esta ha sido alabado por algunos usuarios a través de miles de “me gusta” y comentarios como el de Cristina Pedroche, que también acostumbra a hacer apariciones de este tipo dentro del universo 2.0 y que ya ha comenzado la cuenta atrás para su gran día, que no es otro que el de las Campanadas para dar la bienvenida al Año Nuevo por todo lo alto.

“Simplemente yo”. Con estas palabras, Tamara hacía público su último desnudo integral aunque eso sí, sin intención de enseñar el pecho al taparlo con sus brazos. Un movimiento muy atrevido con el que aclara hablar dado pistoletazo de salida a una nueva etapa de su vida, la cual promete no tener nada que ver con la anterior para intentar dar atrás el malestar y vivir un día a día cargado de felicidad de la mano de sus más allegados aunque sin olvidar la triste pérdida de Valeria, su “princesa” y a quien consideraba como su propia hija, la cual fallecía durante el pasado mes de julio tras no haber podido superar el cáncer infantil que padecía y el cual le afectaba directamente al sistema nervioso.