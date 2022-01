Tamara Falcó ha empezado el 2022 con el buen sabor de boca que le ha dejado el viaje de cuento de hadas que ha realizado junto a su querido Íñigo Onieva. La pareja pasó la primera parte de la Navidad por separado, pero decidieron reencontrarse antes del cambio de año. Tamara Falcó voló desde Miami, donde estuvo disfrutando de la Nochebuena y los días posteriores junto a su madre y sus hermanos Ana Boyer, Chábeli y Julio José, rumbo a República Dominicana.

Tamara e Íñigo se alojaron en el Casa de Campo Resort and Villas junto a más amigos. Ubicado en La Romana, se trata de un resort de auténtico lujo donde no faltan las comodidades. «Qué manera más divertida de empezar el año… rodeada de bff’s (de los de verdad 🤣) 2022 here we go ❤️✨💥🚀», escribió la socialité junto a una foto con su novio.

Este hotel se localiza en la costa sureste de República Dominicana y está considera como uno de los más exclusivos de la zona. Alrededor de sus 28.000 metros cuadrados se aprecia el paraíso tropical en su más pura esencia. Es todo un regalo para los sentidos y una experiencia inolvidable para quien tiene la fortuna de alojarse en él.

Entre sus instalaciones destaca por encima de todo una inmensa marina, pistas de tenis, polo y fútbol, un centro de tiro de categoría mundial, tres campos de golf profesionales, uno de ellos obra maestra de Pete Dye: Teeth of the Dog, el campo de golf Número 1 del Caribe y el Número 27 a nivel mundial. Por si fuera, tiene una gran riqueza cultural, arquitectónica y de patrimonio puesto que el recinto cuenta con una villa mediterránea del siglo XVI única en el mundo, Altos de Chavón.

Entre las opciones de alojamiento posibles existen villas privadas y parece ser que esta fue la que escogieron Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Un pequeño paraíso entero para ellos donde disfrutaron plenamente de su amor poco después de cumplir su primer aniversario. Las exclusivas villas varían de 2.000 a 3.000 metros cuadrados y cuentan con entre 3 a 11 habitaciones y capacidad hasta para 20 adultos y 11 niños. El precio a pagar rondaría los 2.000 euros la noche.

Entre los servicios a disfrutar por los huéspedes se encuentran un ama de llaves y un mayordomo para garantizar que la villa esté siempre en perfecto estado y cubrir las necesidades de los clientes. Sin olvidar la posibilidad de realizar tratamientos de Spa y belleza, rondas en los campos de golf, excursiones y demás.

Quienes han terminado ya sus vacaciones de Navidad han sido Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. La pareja regresaba este martes a España en un vuelo procedente de Miami, donde estuvieron festejando la Navidad junto a Tamara Falcó y el resto de hijos de la reina de corazones.