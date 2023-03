El pasado siempre va a perseguir a Tamara Falcó. Aunque la hija de Isabel Preysler ha perdonado a Íñigo Onieva, con el que sellará su amor el próximo 8 de julio en el palacio El Rincón, parece que no todo el mundo lo ha hecho. Su historia de amor continúa viento en popa, pese a quien le pese, pero eso no quiere decir que las personas cercanas a la marquesa de Griñón no se muestren reticentes con su decisión.

Para Isabel Preysler, lo más importante es la felicidad de su hija, algo con lo que no parece estar de acuerdo Jordi Cruz, uno de sus mejores amigos. El chef y la ganadora de MastreChef Celebrity 4 entablaron una muy buena relación durante el paso de la socialite por el concurso culinario. Una relación que fue interpretada por algunos televidentes como una historia de amor encubierta, pues hubo hasta beso. Ahora, cuatro años después, esta conexión ha vuelto a salir a la luz.

La diseñadora ha regresado a los fogones de TVE en el inicio de la nueva temporada para aconsejar a los aspirantes y hacer alarde de su experiencia. Lo que nadie se esperaba es que la marquesa de Griñón protagonizase un tenso encuentro con su compañero Cruz. Falcó no dudó en hablar sobre su reconciliación, a lo que el chef, sin reparo, respondió: «Estoy intentando mantenerme al margen, no sé qué decirle».

Unas palabras con las que dejaba claro que no estaba de acuerdo con la decisión de Tamara, a lo que ella respondió entre risas: «He vuelto con Íñigo y a Jordi no le gusta». Pero lejos de quedarse ahí, el chef respondió: «Nunca me gustó». Un intercambio de dardos que no pasaron desapercibidos por la audiencia, haciendo el tema viral en la red. La hija de Isabel Preysler no se tomó a mal las declaraciones de su amigo y, entre risas, explicó cómo había vivido ella la situación y posterior reconciliación: «Ha sido un aprendizaje. Yo le he rezado mucho y creo que la gente cambia. Así que allá que voy. Se lo ha currado mucho». Y es que, aunque entiende que haya gente que no esté de acuerdo con esta segunda oportunidad, lo único que quiere es ser feliz.

Parece que a Jordi no le gusta mucho Íñigo Onieva. 😅 #MasterChef ⭕ https://t.co/8523Hq6uj1 pic.twitter.com/c8GaOfqhKp — La 1 (@La1_tve) March 27, 2023

Una vez roto el hielo, el resto de jurados del talent culinario no dudaron en bromear con el asunto. El primero en mencionar la infidelidad de Íñigo Onieva fue Pepe Rodríguez que, mientras comentaba las excusas de uno de los concursantes, dijo: «Íñigo, ten cuidado. No eres el único que miente». Durante la emisión, Jordi Cruz volvió a tomar la palabra para reprocharle a la colaboradora de El Hormiguero lo suave que era a la hora de criticar uno de los platos: «Tamara, yo sé que tú puedes perdonar muchas cosas, pero yo no». La marquesa de Griñón ha aprendido a tomarse de la mejor manera los comentarios sobre su relación, incluso ella misma bromeó con el asunto en la campaña de Navidad de Campofrío.

Antes de su gran día, Tamara Falcó viviría una pedida de mano de lo más emocionante. Este acontecimiento que se ha convertido tradición entre los rostros conocidos de nuestro país tendrá lugar el 22 de abril en casa de Isabel Preysler, como así ha comunicado Vanitatis.