Tamara Falcó revela el ‘truco’ de Isabel Preysler para proteger su linaje

Tamara Falcó se ha vuelto a convertir en la protagonista del último programa de “El Hormiguero” antes del fin de semana. La colaboradora ha acaparado toda la atención gracias a una impactante e inesperada revelación con relación a su madre, Isabel Presyler.

Este jueves, la marquesa de Griñón compartía con sus compañeros de tertulia el título oficial de la escuela de gastronomía Le Cordon Bleu, del que está muy orgullosa. Pero al margen de las felicitaciones que ha recibido por completar con éxito su curso, lo cierto es que ha llamado la atención un detalle que aparece en el diploma y gracias al cual ha salido a la luz un secreto hasta ahora desconocido para el gran público sobre ella y un deseo concreto de su madre.

«Fijaos que pone Tamara Isabel Falcó Preysler. Cuéntanos esto, por favor», ha dicho Pablo Motos en relación al nombre que aparece en el título. Haciendo gala una vez más de su espontaneidad y su sentido del humor, Tamara ha explicado a sus compañeros el motivo por el cual tiene como segundo nombre Isabel. «Como mi madre no puede ser la primera en poner su apellido, lo hacen sus maridos, entonces lo que hizo fue poner Isabel a todas sus hijas», ha revelado. Esto significa que todas las hijas de Isabel Preysler llevan, de alguna u otra manera, el nombre de la filipina.

En el caso de su hija mayor, Chabeli Iglesias, lo lleva de nombre principal, pero tanto Tamara como Ana Boyer lo llevan como segundo nombre: «Chabeli realmente se llama es Isabel, yo soy Tamara Isabel y mi hermana es Ana Isabel, así lo soluciona», ha explicado la recién estrenada marquesa de Griñón. Una revelación que ha sorprendido tanto a Pablo Motos que se ha declarado admirador total de Isabel Preysler.

Cristina Pardo le ha preguntado a Tamara si alguien la llama por su nombre completo, a lo que ella ha contestado que no. En ese momento ha recordado que su hermano Julio no soporta que le llamen Julio José: “si a Julio le llaman Julio José, es que no son amigos suyos porque él detesta ese nombre», ha asegurado.

Tamara Falcó se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida después de un año complicado, marcado por la muerte de su padre, su tío y su cuñado. La actual marquesa de Griñón está volcada en numerosos proyectos y en su pasión por la gastronomía, pero además ha encontrado el amor junto a Íñigo Onieva, con quien mantiene una relación que va viento en popa e incluso se ha especulado en alguna vez con campanas de boda, aunque ninguno de los implicados lo ha querido confirmar por ahora.