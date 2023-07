La boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva ha causado una gran resaca emocional. Casi una semana después de la ceremonia, el enlace sigue acaparando millones de titulares de la prensa nacional. Además, más allá de los entresijos vividos dentro de El Rincón, la post boda y la nueva vida de la marquesa y el empresario como matrimonio está acaparando la atención de medio país. Pero, no todo es oro lo que reluce y es que, la hija de Isabel Preysler sigue envuelta en la polémica en cuanto a sus relaciones comerciales se refiere. Si a tan solo dos meses de la boda Sophie et voilà (la firma encargada de confeccionar su vestido de novia) decidió romper su contrato con Tamara, ahora parece que ha vuelto a suceder algo similar con los interioristas del futuro hogar que compartirá con su esposo.

Se trata de una casa que ya estaría construida y ubicada en la urbanización Puerta de Hierro de la capital, pero en la que todavía los recién casados no habrían empezado a vivir, dada la importante reforma que quisieron hacer en su interior para dejarlo todo a su gusto. Es por eso que Tamara decidió contratar a la empresa Drömmeri Interiorismo, donde trabajan dos de sus grandes amigas. Pero el desenlace no ha sido el esperado y es que, según han informado en El programa de Ana Rosa, la falta de entendimiento entre las dos partes y las exigentes peticiones de Tamara ha hecho inviable la continuidad del proyecto. Leticia Requejo ha manifestado que la colaboradora de El Hormiguero fue la encargada de romper su contrato con la firma por incumplimiento de plazos. La empresa le pidió un poco más de tiempo debido a las complejas maniobras que había que realizar para conseguir el resultado deseado y, para su asombro, no recibieron ningún tipo de respuesta por parte de la aristócrata.

Siguiendo la información manejada por el matinal mencionado, al parecer este servicio de interiorismo ya habría sido contratado anteriormente por el clan Preysler, ya que han hecho alguna que otra reforma en la vivienda de la socialité tiempo atrás. Fueron los encargados de crearle a Tamara un vestidor en la casa de su madre y el resultado fue muy acorde a las peticiones de la marquesa. Algo que no parece estar sucediendo de igual forma en el «nido de amor» que compartirá con Onieva.

Es por eso que, sumergida en sus primeros días de luna de miel, Tamara ha tenido que buscar otra empresa que estuviera dispuesta a cumplir con sus «exigencias». Beatriz Silveira ha sido la encargada de tomar el relevo a Drommeri, y en ella, la marquesa de Griñón habría depositado toda su confianza para convertir el ático madrileño en el hogar de sus sueños. Las obras se habrían iniciado ya pero irían con retraso, por lo que desde el espacio televisivo han asegurado que no será hasta el próximo otoño cuando la pareja pueda instalarse definitivamente en esta impresionante residencia.