Los estilismos de Tamara Falcó en su luna de miel: la marquesa admite su gran fallo

¿Qué guardan Tamara Falcó e Íñigo Onieva en las cinco maletas que se han llevado a su luna de miel? Los enamorados quieren disfrutar al máximo de la experiencia y han cuidado al máximo todos los detalles. Entre otras cosas porque el viaje está patrocinado y la publicidad que están haciendo del mismo está generando mucha repercusión. La marquesa ha publicado un vídeo en sus redes reconociendo que había cometido un error. Llevaba un tiempo preparando sus estilismos, pero no había tenido en cuenta un detalle importante: el clima de África.

La primera para da de los recién casados fue Ciudad del Cabo. Íñigo Onieva fue el primero en mostrar en sus redes sociales que habían elegido el mejor hotel de la zona. Tenía unas instalaciones de lujo y estaba situado en una ubicación perfecta para aprovechar la experiencia al máximo. El problema fue cuando se trasladaron a su próximo destino: el Parque Nacional Kruger. Han realizado un bonito safari y como no podía ser de otra forma Tamara ha sorprendido con sus looks más exóticos.

Vestida como la aventurera que es, Tamara Falcó ha posado en sus redes sociales con un estilismo muy apropiado: botas altas, pantalón largo y una camisa de lino. Esta última prenda pertenece a la firma Michonet y tiene un precio de 180 euros.

Tamara Falcó durante su luna de miel / Instagram

La queja de la marquesa de Griñón

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han demostrado tener mucha complicidad. El empresario ha sido el primero en publicar contenido en sus redes sociales, demostrando así que los rumores no eran ciertos. Se dijo que no aparecían en Instagram porque estaban negociando una nueva exclusiva. Supuestamente querían aumentar el valor de esta noticia, por eso estaban generando misterio. No es así.

Fuentes cercanas aseguran que Tamara ha estado sometida a mucho estrés porque quería que su boda saliera perfecta. Esa es la razón por la que ha estado en silencio después del evento. Cuando se ha sentido recuperada ha empezado a compartir momentos de su luna de miel y a mencionar a la empresa que le ha organizado el viaje.

En uno de los vídeos que ha publicado Íñigo Onieva se escucha a Tamara decir que solamente está saliendo con ropa de deporte, pero que tiene otros trajes guardados. No miente. La marquesa ha posado con sus mejores galas y se ha convertido una de las mujeres más elegantes de Sudáfrica. Eso sí, admite que ha cometido un error: no llevarse ropa de abrigo.

Íñigo Onieva sigue los pasos de Tamara Falcó

Iñigo Onieva en África / Instagram

La hija de Isabel Preysler ha aprovechado que su marido le estaba grabando para mandar un mensaje a sus seguidores. Recomienda el destino que ha elegido, pero cree que hubiera estado más cómoda con otro tipo de ropa. «Si vas a venir a Sudáfrica o al sur de África tienes que venir preparados porque hace un frío que pela, nos llevamos congelando todo el viaje», ha comentado.

Íñigo Onieva tiene una buena maestra. Ha seguido los pasos se Tamara y también ha elegido unos estilismos muy apropiados. Ha posado en su Instagram con un sombrero, unos pantalones anchos y unas botas que le permiten vivir al máximo el safari que están haciendo.