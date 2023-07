Contra todo pronóstico el enlace entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva se celebró el pasado 8 de julio, en el palacio El Rincón, situado en Aldea del Fresno, cerca de Madrid. Después de comprometerse, el pasado mes de septiembre y salir a la luz la infidelidad por parte del empresario a la marquesa de Griñón en el marco del festival de música Burning Man, celebrado en Nevada, Estados Unidos, las probabilidades de una boda eran prácticamente nulas. Finalmente, y tras la reconquista del relaciones públicas, la pareja se dio una nueva oportunidad tras un encuentro que tuvieron en noviembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Días después de vivir el que será uno de los días más especiales de sus vidas fueron vistos en las inmediaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para dar el pistoletazo de salida a su luna de miel. Johannesburgo, en Sudáfrica ha sido la primera parada del matrimonio, tal y como reveló Sandra Aladro en El programa de Ana Rosa. La expectación era máxima sobre cómo estaría siendo el viaje de los recién casados y, este jueves, la hija de Isabel Preysler ha roto con la incertidumbre que se estaba viviendo al compartir algunos de los momentos que están viviendo con mucha intensidad.



Lo ha hecho en su cuenta de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores. «El comienzo de un viaje tan dulce como la miel y de tanta belleza como la luna», ha escrito como título en el carrusel de imágenes que ha compartido con sus seguidores. En la primera fotografía aparece una casa en medio de la montaña y según se van pasando a las siguientes pantallas se puede ver cómo la diseñadora disfruta de un agradable paseo en barco, ataviada con ropa de abrigo y con un rostro de auténtica felicidad. En cuanto a la gastronomía, el dulce no ha quedado exento de este viaje y son varios los postres que han podido degustar tanto Tamara como Íñigo, su gran compañero de aventuras.



Tamara Falcó en su luna de miel / Redes sociales

Por su parte, el relaciones públicas todavía no ha publicado nada. Cabe destacar que está manteniendo en los últimos días un perfil bajo después de haber estado en el ojo del huracán tanto tiempo con motivo de su deslealtad a la que es ya su mujer.



Tamara Falcó e Íñigo Onieva / Redes sociales

Aunque lleven cerca de una semana conociendo otros lugares, todavía les queda mucho por recorrer. La mencionada periodista también indicó que estarían fuera cerca de un mes pese a que se había rumoreado que serían cinco semanas. «Va a ser un viaje más corto de lo que se piensa», indicó. Por ahora, queda seguir esperando cuáles son sus próximos pasos y cómo es su regreso a la realidad después de vivir en una verdadera nube desde el pasado 8 de julio, fecha en la que se juraron amor eterno ante la atenta mirada de sus amigos y familiares.