Las cruces que Tamara Falcó dejó en el camino al decir ‘sí’ a Íñigo Onieva

Aunque el corazón de Tamara Falcó se rompió el día que se confirmó la infidelidad de Íñigo Onieva. Fue un camino complicado de perdón y reflexión y una lenta reconquista por parte del empresario. Pero, finalmente, decidieron volver a unir sus caminos y fijar su boda para el 8 de julio. Un enlace que, pese a parecer estar maldito, será uno de los grandes acontecimientos del año. Sin embargo, hasta llegar aquí, la marquesa de Griñón ha tenido que deshacerse de unas cuantas cruces que llevaba a la espalda para ser feliz.

Una cruz

La última: Sophie et voilà, firma encargada de diseñar su vestido nupcial y hacer realidad el sueño que siempre había tenido. La hija de Isabel Preysler y las diseñadoras vascas llegaron al acuerdo de realizar una colaboración sin imaginar que todo terminaría estallando por los aires. «Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño», informaba el comunicado emitido por la firma, dejando entrever que la protagonista de su propio documental de Netflix tenía en mente plagiar algún diseño de otro rostro conocido de la moda. Su contrato finalizó ahí y Tamara Falcó no tardó en encontrar al verdadero artista de su vestido nupcial: Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera.

Dos cruces

Otro peso que se ha quitado de encima antes de pasar por el altar ha sido su amistad con Boris Izaguirre. Después de que Falcó pronunciase unas palabras fuera de contexto en el Día Mundial de la Familia, el presentador dio un paso al frente en las páginas de El País y dijo algo que no gustó en absoluto a su amiga. «En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejar a Tamara del engañoso Íñigo Onieva, algo que ella reconoció tanto en Madrid como en su polémica participación en la cumbre mexicana. Ahora deberíamos repetir el esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea», sentenció, añadiendo que estaría bien que se alejase de las malas compañías. Pero esto solo fue el principio de una guerra.

El televisivo no dio más detalles, solo se limitó a decir que no esperaba la invitación de boda de la hija de Isabel Preysler. Pero, quien sí lo hizo fue Kiko Matamoros, desvelando lo que era un secreto a voces: «Boris Izaguirre no irá a la boda de Tamara Falcó. En el peor momento de Tamara, Boris se posicionó en su contra y ni Isabel ni Tamara se lo han perdonado. Cuando tú le abres las puertas de tu casa a una persona, le has dado confianza y un espacio, lo mínimo que tienes que ser en la vida es agradecido».

Tres cruces

Y por último, pero no menos importante, cabe destacar la figura que ha tenido Hugo Arévalo en esta historia. Cuando Tamara se alejó de Onieva, comenzaron los rumores de una nueva ilusión.

Un amigo de la pareja con el que ya se le había visto en ocasiones anteriores y que no quedó bien parado. Tras salir a la luz su presunto romance con la marquesa de Griñón, el empresario no dudó en dejarle en evidencia: «Declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres… tú has besado a la ex prometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos y para coronarte lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo. No es que solamente no seas hombre, sino que eres un mierda de ser». Tras esto, la hija de Isabel Preysler recuperó al amor de su vida y ambos dieron portazo a la amistad que un día pudieron tener con Hugo, quedando este desterrado para siempre de sus vidas.