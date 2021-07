Cierre de temporada por todo lo alto para ‘El Hormiguero’. Tamara Falcó ha puesto punto final antes del verano a su colaboración en el espacio de Atresmedia y lo ha hecho con un look que ha acaparado todas las miradas. Se trata de un vestido de inspiración ibicenca de su colección, TFP By Tamara Falcó. Un diseño largo hasta el tobillo, en algodón con bordado inglés, manga abullonada y escote en uve cuyo precio es de 460 euros. Se trata del modelo Angélica, que bien podría servir para una novia en una boda bohemia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Hormiguero (@elhormiguero)

La marquesa de Griñón ha confesado que se lo ha regalado también a su madre, Isabel Preysler, pero que es probable que esta se enfadase con ella por haberlo estrenado antes que ella. El vestido recuerda mucho a la moda adlib, surgida en la isla blanca en los años setenta y que todavía sigue vigente. Aunque la aristócrata lo ha lucido para despedir la temporada, lo cierto es que se trata de un diseño muy versátil, ya que, dependiendo de los complementos, se puede adaptar a diferentes circunstancias.

La hija de Isabel Preysler no ha dudado en dar su opinión sobre la reciente polémica en torno al nombramiento de Toni Cantó como Director general de la Oficina de la Español en Madrid. Mientras que Cristina Pardo ha dicho que se trata de una oficina unipersonal en la que solo él va a participar, con su habitual sentido del humor, Tamara ha dicho que ella no es una experta política, pero que bueno, “es verdad que, a modo personal, me parece que le quitaron de las listas en el último momento», ha recalcado. «Le han puesto una oficinita para que haga algo por el español. Pero vamos, Mario –Vargas Llosa, pareja de su madre- va todos los viernes a la RAE…», ha sentenciado. Unas palabras a las que Motos no ha dudado en responder: «dile que, si tiene dudas, puede llamar a Toni Cantó».

Juan del Val ha alabado la explicación de la aristócrata: «no se puede explicar mejor y con más precisión lo que ha sucedido como lo ha hecho Tamara, le han puesto una oficinita». Ante esto, Tamara ha expresado: «¿Para qué hablo?».

Hace algunos días, Tamara aprobaba el primer curso de gastronomía en Le Cordon Bleu y ha confirmado que ya ha empezado con el siguiente. Lo que no ha dicho es qué planes tiene de cara al verano o si hará alguna escapada con su novio Íñigo Onieva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Después de los rumores que apuntaban a una posible crisis entre ña pareja, Tamara e Íñigo se encuentran más unidos que nunca. No hace mucho asistieron a la boda de una amiga en Extremadura, donde derrocharon gestos de cariño y complicidad. De la misma manera, Íñigo Onieva fue uno de los asistentes al funeral que se celebró en Madrid por el padre de la aristócrata, Carlos Falcó, que fallecía en marzo de 2020 a consecuencia del coronavirus.