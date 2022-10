Tamara Falcó borra de un plumazo cualquier atisbo de reconciliación con Íñigo Onieva

Hace días que Tamara Falcó ha empezado su nueva vida. Esa que transcurre soltera, lejos de Íñigo Onieva y sin ser una mujer prometida camino al altar, todo lo contrario que poco antes de que su relación sentimental saltase por los aires a consecuencia de una infidelidad. Después de días de sufrimiento, reflexión y lógica tristeza ya vez luz. Su viaje a México sirvió como una catarsis para ella mientras que retomar su trabajo en El Hormiguero fue su perfecto bálsamo reparador. Pero para que el paso adelante fuera completo le quedaba un movimiento por llevar a cabo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Este viernes ha sido el día elegido por la marquesa para dejar claro que Onieva es pasado. Ha borrado todas las fotos junto a su exnovio en Instagram. Es conveniente recordar que nada más ser consciente de la deslealtad lo bloqueo de la red. Por otro lado, esta decisión llega justo cuando se ha marchado de viaje con unas amigas para hacer un retiro espiritual. Por el contrario, en el perfil del hijo de Carolina Molas permanecen los recuerdos con Tamara Falcó. Éste se ha marchado a Estambul (Turquía) junto a su madre para coger aire después de tres semanas de auténtica locura.

De un plumazo, Tamara ha barrido los rumores de reconciliación existentes en la pareja. Durante los últimos días se había apuntado que la hija de Isabel Preysler habría mantenido el contacto con Íñigo pese a haber cambiado de móvil. Y no solo eso sino que encima de la mesa estaba la posibilidad de perdonarlo y darle una segunda oportunidad. Algo que está muy lejano a la realidad a tenor de este movimiento clave en redes.

A la vista está que el perdón público que protagonizó Íñigo Onieva el pasado fin de semana no ha servido para que Tamara Falcó lo perdone. El madrileño mostraba su arrepentimiento y profunda tristeza a la salida de una comida con su familia: «Aprovecho para pedir perdón de nuevo a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento, el haberla hecho daño y haberla fallado. Si ya es duro de por sí haberla perdido, toda esta repercusión mediática que está teniendo lo complica mucho más, por lo tanto no tengo nada que celebrar. No he ido a ninguna fiesta, no tengo ganas de nada», argumentó.

La semana ha sido tranquila en lo que a informaciones de ambos se refiere. Íñigo Onieva retomó su vida laboral, acudiendo a sus compromisos profesionales en el centro de Madrid. Quien también los tenía pero consiguió librarse de ellos fue Tamara Falcó. Se la esperaba este pasado jueves, puntual a su cita, en la mesa de actualidad de El Hormiguero. Sin embargo causó baja con permiso del programa de Antena 3 para emprender el mencionado viaje con amigas. A la vuelta de ambos será el momento de valorar de nuevo su escenario.