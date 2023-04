El gran susto de Lolita Flores por la salud de la hija de Elena Furiase

Pese a que Lolita Flores es una de las famosas más activas en redes sociales, llamaba especialmente la atención su ausencia de estas en los últimos días. Sin embargo, hace tan solo unas horas, la hija de la conocida como La Faraona ha aprovechado su presencia dentro del universo 2.0 para relatar, con todo lujo de detalles, cuál ha sido el motivo por el que se ha mantenido alejada de plataformas como Instagram, el cual mucho tiene que ver con su nieta Nala.

Justo cuando estaban a punto de cumplirse diez meses desde que Elena Furiase dio a luz a su segunda hija junto a Gonzalo Sierra, la actriz se ha visto obligada a afrontar uno de los peores baches de la maternidad. Este no es otro que un revés en la salud de la pequeña, por el cual era ingresada en el hospital durante cinco días. Un inesperado varapalo por el que la madre y el padre del bebé se vieron obligados a turnarse en el centro médico en cuestión para permanecer junto a la recién nacida, mientras que su abuela materna se hacía cargo de su hijo mayor, Noah.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial)

Así lo ha contado la hermana de Rosario Flores ante sus más de 600 mil seguidores con una tierna imagen en la que aparece en una cama junto a su hija y su nieta: «Gracias a Dios ya está en casa, perdonad si no he cogido llamadas ni WhatsApp, había algo mucho más importante: mi nieta Nala, mi hija y mi nieto que ha estado conmigo el fin de semana mientras sus padres se turnaban entre el trabajo y la clínica», comenzaba explicando, para después entrar en detalles: «Quiero darle las gracias a Dios infinitamente por haberla curado, a mis tres ángeles del cielo y a los médicos y enfermeras del hospital de San Rafael. Mi niña ya está en casa, la doble angustia por mis niñas ya ha pasado, la mejor siesta de mi vida con las dos, gracias de corazón y desde aquí mando un beso enorme y todo mi ánimo y mi fe a esas abuelas, madres y padres, abuelos y familias que están aún con algún peque en clínicas, todo mi cariño y agradecimiento a todos», señalaba, visiblemente contenta por haber pasado un bache realmente doloroso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elena Furiase (@elenafuriase)

Pero si mensaje no quedaba ahí, y Lolita también quería hacer hincapié en la gran labor de su hija como madre: «La media cabeza que se ve al final es la de mi hija @elenafuriase no estaba muy favorecida en la foto según ella, a mí me da igual, la salud de mi nieta está por encima de belleza alguna, pedazo de siesta sí señores gracias al cielo», zanjaba. Unas palabras a las que reaccionaban multitud de rostros conocidos, entre los que estaba la que fuera protagonista de El Internado: «Gracias a Dios mi niña está bien ya!», aseguraba, no sin antes compartir en sus redes sociales un post junto a su hija con el que describe lo sucedido como “un pequeño susto, nada grave».