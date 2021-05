‘Supervivientes’ tiene nueva protagonista. Olga Moreno está cada vez más a gusto en su papel de robinson y, tras la salida de Marta López -su amiga y su mejor apoyo en las primeras semanas de concurso-, ha empezado a estar en todas las salsas. Su llegada a Honduras no fue fácil. El estreno de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ya pesaba en la ‘mochila’ de la andaluza, que en su video de presentación se mostraba abatida y sin ganas de seguir adelante con su participación.

Pero fue pisar los Cayos y su actitud cambió. Ha tenido bajones, ha llorado, ha hablado de la polémica familiar, de su relación con Rocío Flores y con David, de su papel de madre, se ha convertido en líder esta semana tras hacerse con el premio en una prueba con un controvertido resultado que incendió las redes sociales. Y ahora, y ya sin Marta, ha protagonizado diferentes encontronazos con algunos de sus compañeros y un acercamiento que ya está trayendo cola.

La mujer de Antonio David Flores está cada vez más cerca de Gianmarco Onestini. Una amistad que no tendría mayor importancia si el italiano no hubiera acusado al ex guardia civil de ser un «traicionero» y de tener «una doble cara», tras haber compartido encierro en ‘El tiempo del descuento’. Pero en Honduras Olga se ha olvidado de toda la problemática entre el italiano y su marido. Se han hecho amigos y la complicidad y la confianza entre ellos es tal que la empresaria ha querido afianzar esta relación con un regalo improvisado hecho con sus propias manos: una pulsera de tres nudos en señal de su amistad.

«Espero que lo que hemos sembrado aquí que lo veamos fuera y que vengas a verme a Málaga y que nosotros podamos ir a Italia», le decía mientras Gianmarco correspondía con un abrazo y una gran sonrisa. «Es una pulsera de la amistad con tres nudos para que no te la quites», le explicaba Olga.

Tom y la recompensa

Mientras que con Gianmarco su relación va viento en popa, no puede decir lo mismo de su compañero Tom Brusse. Ha sido por la última recompensa conseguida -una degustación de quesos-, la que ha hecho explotar a la líder y al francés. Olga, Alejandro Albalá y Lara Sajen fueron los agraciados para catar el queso, un momento que disfrutaron al máximo y del que ‘hicieron párticipes’ al resto de los robinsones con comentarios y gritos de satisfacción que no les sentaron bien y que no dudaron en reprocharles.

Melyssa Pinto lloraba de impotencia: «No quiero tener que llorar porque los demás coman queso y yo no», decía. «Podrían comer en otro sitio, todos tenemos hambre», se quejaba Omar Sánchez. Queso, uvas, pan, y frutos secos, los alimentos idóneos para reponer fuerzas y que, además de un momento de deleite para el paladar, también trajo una impresionante bronca entre Olga y Tom.

Todo porque los ganadores decidieron hacer una improvisada raclette con la sartén del grupo, lo que provocó que el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ les recordara que no tenían permiso para utilizar los utensilios de cocina. «Mejor date una vueltecita, te callas y es mejor. ¿No crees?», le decía entonces Olga sacando su carácter.