Supervivientes | La gran decepción de Melyssa y el adiós a Antonio Canales

Tras una noche intensa de la mano de Rocío Carrasco, ha regresado este jueves a ponerse ante las cámaras para presentar una nueva gala de ‘Supervivientes’ y despedir, al final de la noche, a uno de los tres nominados: Tom, Melyssa y Antonio Canales. Pero antes de llegar a ese punto, tocaba luchar por la recompensa de la jornada: una barbacoa con patatas, verdura, refrescos y cerveza sin alcohol que les estaban preparando a pie de playa y que todos tenían muchas ganas de catar. Los primeros en probar suerte e intentar hacerse con el delicioso menú han sido los habitantes de la isla del Pirata Morgan, que han luchado con ahínco para completar un difícil y gran puzle en medio del mar. A pesar del esfuerzo del grupo, los isleños se han ido con las manos vacías.

El turno pasaba entonces a los encallados, que también han puesto todo su esfuerzo y tesón en completar el juego. El resultado, sin embargo, ha mucho mejor que el de sus compañeros y es que han triunfado. La recompensa no se ha hecho esperar y han podido disfrutar de su barbacoa a pie de playa, con cerveza (sin alcohol) incluida y muchas risas. Mientras, los perdedores de la prueba les miraban con un poco de envidia desde la arena. “Estoy muy mal”, decía Alejandro Albalá, que como Omar Sánchez se mostraba alicaído por haber conseguido realizar el puzle.

Mientras todo esto sucedía, Lola, la expulsada de la pasada semana, seguía en Playa Destierro, donde ha confesado haber pasado unos momentos muy complicados debido a la soledad y los mosquitos, que la han estado picando todos los días. Sin embargo, gracias a esta experiencia la joven se ha probado a sí misma y, como ha contado en el directo, ha aprendido a pescar, algo de lo que está muy orgullosa.

Lola: «Odio estar sola. Pero al final aquí sé vivir conmigo misma, que nunca lo había hecho». ¡Grande! #SVGala3 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Pa8VK0yV6o — Supervivientes (@Supervivientes) April 22, 2021

Tras las palabras de Lola y la comilona de los encallados, los 15 concursantes se han reunido en la Palapa. Los últimos en llegar, los tres nominados, que llegaban cargando con unos sacos con sus pertenencias. Mientras que Antonio reconocía que le gustaría quedarse, Melyssa dejaba su futuro en el azar. Tom, por su parte, también confiaba en que la gente le salvaría y es que él no se quiere marchar, “quiero pesar, perder peso…”, decía con una sonrisa.

El tema se ha dirigido a continuación a Marta y Tom, que se han separado en los últimos días, hasta el punto de que su amistad, que parecía sólida, está en un mal punto. Según el francés, habría surgido cuando Marta le espetó el público, algo que debería haber hecho en privado. Mientras que Marta ha llorado en estas noches, él ha optado por ignorarla. Unos roces que terminaron en bronca, como se ha mostrado. Lejos de arreglar sus diferencias en la Palapa, han vuelto a discutir en directo, sin arreglar nada.

El primer salvado de la noche

Sin llegar a un acuerdo, el foco ha vuelto a pasar a los nominados y es que llegaba el momento de conocer al primer salvado de la noche: Melissa. Lejos de celebrarlo, la joven no ha podido mostrar la decepción en su rostro, pues en los últimos días había mostrado sus ganas de volver a casa. “No te rías Jorge, que estoy jodida de verdad…”, pedía al presentador, que no podía evitar reírse de la situación, al tiempo que la aseguraba que le acabaría gustando la experiencia. El expulsado estaba entonces entre Antonio Canales y Tom, quienes sí habían verbalizado sus ganas de seguir siendo concursantes.

Las emociones a flor de piel

Aunque solo llevan unas semanas en la isla, las tensiones ya se hacen notar pues son varios los robinsones que han encontrado su piedra en el zapato. Mientras que Marta y Tom están pasando por un mal momento en su amistad, Agustín Bravo ha protagonizando una pequeña bronca en directo con la argentina Lara Sajen, que ha señalado al presentador por supuestas actitudes machistas. El otro grupo tampoco se ha salvado y es que Omar y Gianmarco han tenido varios roces. Aprovechando el directo, el novio de Anabel Pantoja se ha exculpado diciendo que por su posición de líder tenía que mandar tareas a sus compañeros. En el punto álgido de la discusión, Jorge Javier Vázquez decidía cambiar de tercio y lanzar una pequeña regañina: «todos sois mayores para saber lo que tenéis que hacer y que no haya un padre detrás vuestra».

A continuación se ha conocido el nombre del expulsado: Antonio Canales. Lejos de llorar, el bailaor ha dado las gracias a la gente por la oportunidad, por el ‘tipín’ que se le ha quedado y porque se volvía a su casa. Y es que él, como le pasó a Lola la pasada semana, no sabía que su siguiente destino no es irse a casa sino a Playa Destierro, donde se reencontrará con Lola. Por su parte, Tom también se ha mostrado muy agradecido, «os quiero mucho», ha confesado. «Os deseo lo mejor, que todos pongáis buena perspectiva en ser buenos supervivientes. Os quiero, os veré desde España», se ha despedido el bailaor, sin saber que estaría mucho más cerca de lo que se pensaba.

Con su expresividad habitual, Antonio mostraba que no estaba triste por la decisión del público, no así Melyssa que durante el juego para elegir al próximo líder, no podía dejar de llorar, confesando que se había hecho a la idea de su regreso a casa. Lara Álvarez le daba un gran consejo: centrarse en el juego.