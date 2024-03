El nombre de Víctor Pérez ha saltado a las primeras filas de la crónica social de nuestro país, este miércoles, a razón de las imágenes de él junto a Naiara, la que fuera ganadora de Operación Triunfo 2023, que LOOK ha publicado en exclusiva. Aunque el joven es conocido por su faceta de influencer, poco o nada había trascendido sobre su vida personal y trayectoría profesional. Y eso que guarda un gran parecido con la del mismísimo Julio Iglesias.

Conocido en el universo digital como Vyperr, el joven de 23 años es uno de los rostros más demandados en las redes. Suma dos millones de seguidores en Instagram y ni más ni menos que nueve en TikTok. Víctor Pérez nació en Barcelona y vive a caballo entre la Ciudad Condal y Los Ángeles. Al otro lado del charco, el influencer está labrándose una carrera como cantante, mientras acepta otro tipo de ofertas que engrosan su currículum, como participar en realities. En España, el catalán ha participado en Timezone, el formato de HBO MAX en el que diez jugadores son invitados por Cristinini, la Master of Time, para competir en un videojuego en la vida real.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victor Perez (@vyperr)

Fue con apenas 16 años cuando Víctor comenzó a hacerse conocido en el universo 2.0, pues antes, su vida giraba entorno al fútbol profesional. En 2018, Vyperr llegó a fichar por el Girona FC, el equipo revelación de la Primera División de España esta temporada. Sin embargo, y de ahí la similitud con el intérprete de Me olvidé de vivir o De niña a mujer, su sueño de ser un crack del balón se vio truncado por una grave lesión cuyos detalles no han trascendido, por el momento. Julio Iglesias, cabe recordar, hubiera sido un memorable jugador de fútbol de no ser por el accidente de tráfico que, en sus propias palabras, cambió su vida.

La pasión de Julio Iglesias por el fútbol, cabe recordar, se remonta a sus primeros meses de vida. Desde muy pequeño, el cantante, acompañado por su padre, acudía cada fin de semana al Santiago Bernabéu para ver jugar al Real Madrid. Era tanta su pasión por el club y este deporte, que Julio llegó a realizar y superar las pruebas de acceso a los juveniles del conjunto blanco. En poco tiempo, el cantante pasó de ver a sus ídolos desde la grada del Bernabéu, a compartir balón sobre el césped. Entre ellos, Alfredo Di Stefano, Grosso o Manolo Vázquez.

Julio Iglesias en Niza. / GTRES

Julio Iglesias estuvo muy cerca de formar parte del primer equipo del Real Madrid. Sin embargo, un accidente de tráfico puso fin a su carrera deportiva. El incidente se produjo el 22 de septiembre de 1963, en Madrid, tras colisionar contra unos arbustos cuando se dirigía a su casa tras una salida nocturna. La consecuencia del accidente fue fatal para la salud de Julio. Primero, empezó con fuertes dolores de espalda y una negligencia en el diagnóstico, que lo llevó a estar inmovilizado prácticamente año y medio. Dos años después, y tras acudir a otros especialistas, Iglesias supo que la dolencia que le impedía mover las piernas, se debía a una compresión en la columna a causa de un tumor maligno.

«Hace 55 años mi vida cambió para siempre. Estudiaba leyes, jugaba al fútbol en mi equipo del alma con los juveniles y un accidente frustró todas mis ilusiones. Pero ese accidente, como digo siempre, juntó mi alma con mi cabeza y empecé a vivir una aventura que aún no ha terminado», escribió Julio sobre este suceso el pasado verano.

Las imágenes de Naiara y Vyperr, al detalle

En las instántaneas publicadas por este medio, Naiara y Víctor Pérez se muestran de lo más cariñosos a las puertas de un hotel de Madrid. Mientras él agarra la cabeza de ella en un claro gesto de afecto, Naiara permanece a pocos centímetros del creador de contenido y le pasa la mano derecha por encima del hombro.

Naiara de ‘OT’ con el influencer Víctor Pérez. / GTRES

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto de la publicación, ni tampoco confirmado que entre ellos exista algo más que una amistad; aunque lo cierto es que son muchos quienes han ahondado en los quehaceres