El sueño que Richard Gere podría cumplir junto a Alejandra Silva tras alcanzar los 76 años

El 31 de agosto es una fecha importante para Richard Gere porque celebra su cumpleaños. Antes de continuar con esta noticia recordamos que, para la crónica social de España, también es un día clave porque se celebra el aniversario de Terelu Campos y este 2025 ha alcanzado los 60. Como veremos a continuación, la comunicadora se lleva 16 años con Gere porque este ha soplado 76 velas. Posiblemente lo haya hecho acompañado de su mujer, la publicista Alejandra Silva,

El protagonista de Pretty Woman ha encontrado por fin al gran amor de su vida. Se casaron en 2018 y Alejandra hizo un gran esfuerzo para estar con él: dejó su vida en España y emprendió una nueva aventura en Estados Unidos. Richard siempre ha valorado esta dedicación, así que hace un tiempo decidió devolver el gesto a su mujer y mudarse a Madrid. De esta forma, en 2024 fijaron su residencia en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital, donde comparten vecindario con rostros de la talla de Ana Obregón.

Richard Gere y Alejandra Silva en sus vacaciones. (Foto: Gtres)

Richard y Alejandra disfrutan de una vida plena, pero todavía tienen un sueño por cumplir que, por motivos que todavía no han visto la luz, siempre retrasan: comprarse una casa en Galicia, pero no en una zona cualquiera, ambos tienen los ojos puestos en Oleiros.

El sueño del matrimonio

Desde que los Gere están en España, han hecho varios viajes por nuestro país: han visitado Málaga, Granada, Barcelona y Galicia. Es aquí donde vive la familia de Alejandra, por eso el actor intenta hacer una escapada al norte siempre que puede y en una de sus excursiones se dio cuenta de que estaba delante de un paraíso. Por ese motivo, según la prensa local, empezó a mirar casas para comprar o alquilar.

Los actores Richard Gere y Alejandra Silva en los Premios Goya. (Foto: Gtres)

Richard Gere y su mujer sueñan con tener una vivienda en Olierios, cerca de la propiedad que tienen los padres de Alejandra, para pasar allí algunas temporadas. La Opinión de A Coruña explicó en su momento que el objetivo de la pareja es encontrar una residencia con vistas al mar que esté rodeada de naturaleza. La cuestión es que ambos son exigentes y todavía no han sentido ningún flechazo, por eso nos preguntamos: ¿Será este 2025, después de que Richard haya cumplido 76 años, el momento de invertir en Galicia?

Lo cierto es que Alejandra Silva y su marido tiene un gusto excelente, pues han puesto el ojo en una zona estupenda. Olierios está a tan solo 15 minutos de La Coruña y es un lugar tranquilo, donde pasar inadvertido y disfrutar del entorno. El pueblo apenas tiene 39.000 habitantes y es un sitio perfecto para desconectar del ruido de las grandes ciudades.

Las vacaciones de Richard Gere

Richard Gere y Alejandra Silva en Maldivas. (Foto: Instagram)

Richard Gere recibió el Goya de Honor y dio una serie de entrevistas para agradecer el gesto de la Academia. En una de ellas confirmó su pasión por España, siente que es un país perfecto para criar a su hijos y pretende pasar aquí una larga temporada. Sin embargo, este verano ha querido regresar a su tierra natal, a Estados Unidos, donde ha disfrutado de unas vacaciones familiares.

Alejandra Silva ha compartido algunos detalles de su escapada estival, pero sólo ha adelantado que está en «el paraíso». Ha tenido la precaución de no desvelar la ubicación exacta para evitar a los paparazzi, aunque es cuestión de tiempo y no sería de extrañar que su pequeño secreto quedase al descubierto más pronto que tarde.