El pasado 11 de febrero, el actor James Van Der Beek, conocido por su papel protagonista en Dawson crece, falleció a los 48 años tras una dura batalla contra el cáncer de colón que le fue diagnosticado en el verano de 2023. Desde entonces y hasta su último aliento, el intérprete contó con el apoyo de su familia y de sus amigos, que no se separaron de él en ningún momento. Durante los últimos tres años, el entorno del fallecido ha tenido que asumir numerosos gastos médicos para sus cuidados y sobre todo su mujer, Kimberly Capshaw, que ahora se queda a cargo de sus seis hijos en solitario. Por ello, y tras la muerte de su esposo, ha destapado que desde el diagnóstico, recibió ayuda económica a través de un fondo de donaciones que sigue activo y por el que ha recibido dinero por parte de numerosos rostros conocidos, como ha sido el caso de Steven Spielberg.

La donación de Steven Spielberg a la viuda de James Van Der Beek

Horas después del fallecimiento del actor, su viuda lanzaba un mensaje a través de sus historias destacadas para dar a conocer esta campana de recaudación de fondos: «Mis amigos han creado este link para apoyarme a mí y a nuestros hijos durante este tiempo. Con agradecimiento y un corazón roto». Kimberly, además, ha explicado que este crowfounding no ha comenzado ahora, sino que ha recibido ayuda desde que a su marido le diagnosticaran cáncer: «Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, ya que hicieron todo lo posible para apoyar a James y cuidar de él».

James Van Der Beek en un evento. (Foto: Gtres)

Asimismo, la plataforma GoFundMe ha emitido un comunicado escrito por los amigos actor en el que han explicado con todo lujo de detalles en qué consisten estas donaciones y cuál es su finalidad: «Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos enfrentan un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. Se esfuerzan arduamente para permanecer en casa y asegurar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento increíblemente difícil».

Desde la web también han deslizado, para ser completamente trasparentes, que no se trata de ingresar una cuantiosa cantidad de dinero, sino que cualquier tipo de aportación es bienvenida: «Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas».

Steven Spielberg. (Foto: Gtres)

Ahora, Page Six y TMZ, ha desvelado que el cineasta Steven Spielberg ha sido uno de los rostros VIPs que se han sumado a esta causa y que, tras conocer esta iniciativa, ha donado 25 mil dólares que se suman a los casi dos millones de dólares que la familia ha recaudado hasta la fecha gracias también a la participación de otros famosos como Kaley Cuoco, Lydia Hearst o Ricki Lake.