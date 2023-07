La vida de Dani Alves dio un giro de 180 grados al comenzar el año. Por ahora, continúa en la prisión de Brians 2, en Cataluña, desde el pasado mes de enero, después de haber sido acusado por una presunta violación a una mujer de 23 años. Hecho que habría sucedido el pasado mes de diciembre en un baño privado situado en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. A lo largo de todos estos meses son varias las versiones que ha dado sobre lo ocurrido, aunque si de algo se arrepiente, ya que defiende su inocencia, es de haber sido infiel a su todavía mujer, Joana Sanz

En las últimas horas, la modelo ha compartido en su perfil de Instagram, donde ya reúne cerca del millón de seguidores, un post cargado de sinceridad con el que trata de mostrar sus sentimientos una vez más. Durante todo este proceso que está viviendo, la maniquí ha tratado de ser lo más transparente posible. «Observar. Soy muy observadora. Siempre que llego a un lugar con mucha gente estoy seria y recelosa», ha comenzado diciendo en un escrito que ha alcanzado (en el momento de la redacción de este artículo) más de 12.ooo me gustas y un sinfín de comentarios.

«Necesito saber qué tipo de energía tienen las personas de mi alrededor. De ahí, que esté cómoda y me quede o que me quiera ir. Me llaman rara y cactus, pero yo creo que eso es lo que tengo de especial. Si me gusta tu energía, voy a compartirte lo mejor de mi. Si no me gusta, me cierro en canal y me quiero ir. No tengo que agradar a nadie, prefiero estar sola. Como le dije a alguien el otro día: Solo te hace daño quien tu permitas que te lo haga», ha continuado.

Para finalizar el escrito, Sanz ha reflexionado y ha indicado que «hay muchas maneras de hacer daño y por ese motivo, mejor rodéate de quien tenga un corazón bonito y te sume como persona». Y eso no es todo, porque hace tan solo una semana también compartía en el universo 2.0 unas palabras con las que confirma que no atraviesa su mejor momento. «Perderse para encontrarse», comentaba como título en una imagen en la que aparece ella mirando al infinito en una piscina en un ambiente paradisíaco.

Dani Alves y Joana Sanz en un evento / Gtres

¿En qué punto está con Dani Alves?

Por otro lado, aunque Joana sí quiere separarse, Dani Alves se niega a firmar los papeles de divorcio. «Joana es la mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado y con la que espero seguir viviendo toda mi vida», aseguró Alves en La Vanguardia. Y es que, después de varios días de negociación con los abogados de ambos, Dani se niega aceptar las condiciones del divorcio y está poniendo una serie de trabas en el camino para poder evitar, ya que no acepta que la modelo quiera hacer su vida lejos de él, tal y como informó Así es la vida.