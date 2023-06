Joana Sanz cambia de opinión: la reacción a la entrevista de Dani Alves

Hace tan solo unos días, Dani Alves concedía su primera entrevista desde su entrada en la prisión de Brians 2 el pasado 20 de enero. En ella, además de defender a capa y espada su inocencia, pedía perdón a la única persona que consideraba que se lo debía: Joana Sanz. «La mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado, y con la que espero seguir viviendo toda mi vida», decía. Tras esto, el futbolista hacía hincapié en que, a pesar de haberse disculpado en su momento, quería hacerlo también de forma pública en estos momentos tan complicados para ella.

Además, el jugador del París Saint Germain aprovechaba la oportunidad de expresarse para dar las gracias a la modelo por estar a su lado, contra viento y marea, a pesar de que hace unos meses ella misma anunció su separación a través de una carta en Instagram. «Le agradezco todo lo que está haciendo por mí. No es fácil su papel. La quiero y este tiempo en prisión he pensado mucho en nuestro matrimonio.Tengo la certeza de que no me equivoqué al elegir a Joana como mi mujer. Aunque quizás ella sí se equivocó conmigo», sentenciaba, dejando claro que su esperanza por retomar lo que un día tuvieron no cesaba.

La reacción de Joana Sanz

Aunque la de Tenerife no quiso entrar en el foco mediático a través de sus redes, como acostumbra a hacer, tuvo una primera reacción mediante Leticia Requejo en El programa de Ana Rosa. La periodista confesó que la ex mujer de Alves estaba muy enfadada por volver a sacar su nombre a la palestra: «Yo no quiero saber nada de Dani. Paso totalmente, que Dani haga, deshaga y hable lo que le apetezca».

Pero, una vez más, Joana Sanz ha cambiado de opinión y ha querido matizar sus palabras a través de sus redes sociales. «Quiero hablar una cosa, estoy muy cansada. Yo no he dicho que no me importe más Daniel», ha comenzado diciendo a sus seguidores. Tras esto, la modelo ha pasado a desmentir la información de Telecinco, dejando claro que quería alejarse de una vez por todas de la polémica, pero no del que un día fue el amor de su vida. «Estaré a su lado, una relación es una cosa, pero él es mi familia. Son ocho años juntos, por lo tanto, estaré a su lado. Guste o no guste. Dejen de hablar de la vida de los demás», ha zanjado visiblemente enfadada por volver a ser el centro de atención. Y es que, parece que pase lo que pase, la de Tenerife no piensa dejar a Dani Alves solo «en el peor momento de su vida», tal y como comunicó en un primer momento.

Una actitud que ha llamado bastante la atención pues, mientras el hermano del futbolista no duda en cargar contra la modelo, y ella misma ha dejado bien claro que su matrimonio forma parte del pasado, sigue defendiendo a capa y espada a Alves, aunque no su inocencia, al menos hasta el momento.