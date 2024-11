Sony Angels: los adorables muñecos que están conquistando a famosas de Ana Rosa a Rosalía

¿Te has fijado que ahora todos, sin importar la edad, llevan muñequitos colgando del móvil? Pues son los famosos Sonny Angels, y sí, estos pequeños ángeles japoneses han desatado una auténtica fiebre. Con apenas 7 centímetros de altura, estos angelitos han conquistado desde TikTok hasta las mochilas, bolsos y hasta los coches. Y claro, si la cantante Rosalía y la presentadora Ana Rosa Quintana los tienen, ¡cómo no iba a querer uno la vecina, el sobrino o tu prima!

Nacidos en Japón en 2004 por la mano creativa de Toru Soeya, los Sonny Angels empezaron como figuras un poco más grandes, pero su éxito fue discreto. Todo cambió cuando alguien pensó en hacerlos en miniatura. A partir de ahí, la locura comenzó. ¿La clave? Que no puedes elegir cuál compras, porque vienen en cajas sorpresa. Sí, abres una caja y… ¡tachán! Te toca un angelito al azar, lo cual es emocionante y frustrante a partes iguales. Así que no te sorprendas si tu amigo que “jamás sería coleccionista de muñecos” ahora tiene diez porque sigue buscando “el especial”.

Rosalía lleva en la carcasa de su teléfono móvil un Sonny Angel Hipper con gorrito de melón. pic.twitter.com/FjUwHUTNfK — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) September 26, 2024

Aparte de la sorpresa al abrirlos, cada muñeco tiene un estilo único: gorros de frutas, animalitos, profesiones y hasta disfraces de Pokémon. Estos angelitos posan desnudos, con la cabecita decorada y el culete al aire (con alitas, claro). Los más buscados son las ediciones limitadas, que puedes encontrar por precios que van desde los 13 euros hasta los 60 euros o más. Y es que no se trata solo de tener un muñeco, ¡se trata de encontrar ese muñeco! El que buscas, el que te falta y el que, si te sale repetido, es perfecto para regalárselo a alguien… y, de paso, iniciar en ellos esta nueva fiebre.

Un juego de abrir… y abrir… ¡y abrir!

La fiebre por los Sonny Angels no es solo cosa de España. Coleccionistas de todo el mundo están compartiendo en redes sociales sus unboxings, mostrando en directo el momento de abrir la caja. Es todo un ritual: coger la caja, despegar el plástico, abrir lentamente y… ¡tachán! “¿Será el angelito con gorro de fresa o me volverá a salir el de pingüino?” No importa cuántos tengas, siempre hay espacio para uno más (o eso decimos para justificarlo).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sonny Angel Japan (@sonnyangeljapan)

Además, ya no se limitan solo a colgar de móviles porque invaden todo tipo de objetos. Los verás decorando mochilas, agendas, llaveros, escritorios y, por supuesto, hasta los espejos retrovisores de los coches. Con más de 600 diseños, estos angelitos de bolsillo han encontrado el lugar perfecto en cada rincón del día a día de sus fanáticos. Y es que nada grita “a la moda” como un mini angelito haciendo equilibrios en el móvil o dándole un toque “cute” a tu portátil.

Ana Rosa muestra su móvil decorado con un Sonny Angel. (Foto: Redes Sociales)