Una ‘tiktoker’ cansada de que la confundan con Carla Vigo

Noelia Méndez es una joven española con más de 65.000 seguidores en la popular red social TikTok, donde comparte contenido de manera regular sobre trucos para salir bien en las fotografías, estilismos o consejos de belleza. Sin embargo, en los últimos días, un vídeo de ella se ha vuelto viral después de que se haya quejado de que recibe de forma constante preguntas sobre si es la sobrina de la Reina Letizia, Carla Vigo, ya que guarda cierto parecido con ella. En el vídeo, Noelia ha explicado que no es la prima de la princesa de Asturias y ha asegurado que está un poco cansada de que le pregunten sobre este tema.

Según ha contado Noelia, recibe constantemente mensajes que le preguntan si es Carla Vigo. Tirando de sentido del humor y de sarcasmo, la joven ha empezado su vídeo diciendo que es la prima de la princesa Leonor: «Soy la prima de la princesa Leonor, sé que no me habíais reconocido con este nuevo look con el flequillo», ha dicho Noelia, para inmediatamente explicar lo que le está ocurriendo.

Noelia Méndez, en un vídeo de TikTok. (Foto: Redes sociales)

«Me veo en la obligación de decir ya esto públicamente, porque 1 de cada 5 vídeos me dicen que si soy la prima de la princesa Leonor. No, no lo soy. Puedo entender que me lo digan una, dos, tres personas, pero ha llegado el punto en el que una marca bastante conocida subió una campaña de la que yo era la imagen, y la mitad de los comentarios dicen ‘la prima de la princesa Leonor’», ha comentado Noelia, un poco incómoda por la confusión que está generando esta situación. La tiktoker ha aprovechado el vídeo para decir que entiende que pueda haber cierto parecido con Carla Vigo -por el cabello oscuro y rizado y los rasgos-, pero que no es ella. Además, también ha dicho que suelen confundirla con una actriz de una popular serie.

Como era de esperar, el vídeo de Noelia Méndez ha generado multitud de reacciones y comentarios. Muchos de ellos han insistido en el parecido de la tiktoker con Carla Vigo, mientras que otros han dicho que sí hay un aire entre ambas, pero que son diferentes.

Carla Vigo, en un acto. (Foto: Gtres)

Carla Vigo reacciona al vídeo de Noelia

Por su parte, la prima de la princesa de Asturias, Carla Vigo, también ha reaccionado al vídeo. La sobrina de la Reina Letizia es bastante activa en las redes sociales y, en este caso, tal como ha desvelado la propia Noelia, Carla ha empezado a seguirla en TikTok: «Me ha empezado a seguir por TikTok y me ha dicho que le ha encantado el vídeo. Ha sido muy maja, también ha respondido en los comentarios a algunas personas», ha revelado en unas declaraciones a la revista Lecturas. Además, ha contado que no descartaría colaborar con Carla Vigo, si se diera el caso.

La sobrina de la Reina Letizia es bastante activa en las redes sociales, aunque siempre se mantiene muy discreta en lo que respecta a su familia y no habla ni de su tía, ni tampoco de sus primas.