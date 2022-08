Sonsoles Ónega está a punto de comandar la tarea por la que fue contratada por Atresmedia antes del verano. Su repentina marcha de Mediaset a la competencia removió los cimientos de la televisión. Muchos fueron los interrogantes, los debates y las hipótesis generadas, pero a día de hoy pocas son las realidades. Un panorama de dudas que está a punto de ser despejado con la entrada del mes de septiembre, fecha fijada para que se dé a conocer el papel que el grupo de comunicación otorgará a su fichaje estrella del año.

Su salida del grupo con sede en el madrileño barrio de Fuencarral dejó un sabor de boca agridulce. Sonsoles se fue con el cariño de la plana mayor de sus compañeros, que la profesan un gran respeto profesional y un cariño de envergadura. Sin embargo, su manera de actuar no gustó en la planta noble de Mediaset, que entendían como una traición no solo su marcha a la cadena rival sino el mero hecho de haber negociado a sus espaldas, algo que niega su círculo íntimo. Simplemente, la oferta de Atresmedia era prácticamente irrechazable y apenas dejaba tiempo de reacción a la hija de Fernando Ónega: «Se le hizo una oferta, porque es una de las presentadoras más queridas por la audiencia y ella ha aceptado. La sorpresa fue que estaba disponible… Pero eso ha sido todo», comentaban. Desde el entorno de la periodista se dejaba entrever que su cambio de trabajo se debió a que no estaba del todo a gusto con los contenidos que se emitían en Ya es mediodía y en Ya son las ocho.

El hermetismo de Sonsoles Ónega

Fue el 2 de julio cuando la presentadora se despidió de Telecinco. Hubo que esperar unos días después para que su nueva casa diese algunas pistas del futuro a corto plazo de su flamante fichaje: El 11 de dicho mes se publicó que Sonsoles estaba preparando «un nuevo proyecto televisivo que verá la luz en Antena 3 la próxima temporada». Un trabajo del que aún no se sabe nada.

Su verano se ha desarrollado marcado por un profundo hermetismo que solo ha roto en contadas ocasiones. Para postear una foto de sus mascotas por el Día Mundial del Perro y para subir una fotografía muy enigmática de una mano en la arena de la playa y el mensaje: «Felicidad – Y todo lo demás… Far&The3». No ha habido demasiada actividad en Instagram por su parte. Hace tan solo unos días también dejó su única selfie. En ella aparecía muy sonriente en Galicia, que se ha convertido en su perfecto refugio, y citaba a Pilar Rubio.

Aceptar la oferta de la competencia le va a privar de conducir un proyecto que para ella era muy especial: Felicidades, Letizia, el programa especial que Telecinco ha preparado con motivo del 50 cumpleaños de la Reina (15 de septiembre). Desde el grupo se contaba con Sonsoles como presentadora. Quién mejor que alguien que tiene un vínculo con la consorte de Felipe VI. Una amistad que nació de los tiempos de ambas en CNN Plus. Finalmente, será Carme Chaparro la conductora del programa.

Cuenta atrás

El mundo de la comunicación aguarda con intriga más noticias acerca del nuevo puesto de trabajo de la amiga de doña Letizia. En este sentido, ya se ha podido vislumbrar algunos matices gracias a testimonios provenientes de Atresmedia. «La idea es que realice algún tipo de especial antes de arrancar un formato con continuidad. Hay que estar cómo funciona dentro del modelo Antena 3». Si en algo ha demostrado tener acreditada solvencia y experiencia Sonsoles Ónega es en la conducción de magazines de actualidad y desde la cadena lo tienen claro: «Evidentemente, se habla de un magacín, de poco más de una hora de duración y en directo, para que pueda arrancar en noviembre. Queremos seguir la tendencia líder que tenemos en las tardes (…) Sonsoles da vivacidad a un programa, funciona muy bien en el directo y eso es lo que aún nos cojea en la cadena», desvelaron a Semana desde Antena 3.

Una de las posibilidades que se han tratado es que su emisión arranque cuando finalice Pasapalabra para así ocupar esa exitosa franja horaria. Pero, mucho antes de que se dé luz verde a su nuevo proyecto, Sonsoles Ónega ya tiene claro que deberá afrontar una reválida que le sirva como vehículo hacia el éxito. Su salida de Mediaset no fue como desearía que fuera y ahora tiene ante sí la oportunidad de brillar, pero para eso no solo tiene que vencer, sino también convencer. Tic, tac, tic tac.