La ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez está dando mucho de que hablar. Sobre todo, tras la última entrevista del jinete en ¡De Viernes!, el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco, en la que el ex concursante de MasterChef Celebrity se confesó sobre los motivos de la reciente y sorprendente ruptura de su relación con María José, y abordó la extorsión que ha sufrido por parte de otra mujer. Esto es sinonimo de que el tema está copando numerosos titulares en la crónica social de nuestro país, así como minutos en la parilla de las distintas cadenas de televisión.

Este lunes, sin ir más lejos, las declaraciones de Escassi se han hecho su hueco en En boca de todos, en Cuatro. El programa ha abordado, en concreto, la denuncia de Álvaro Muñoz Escassi a una mujer que lo habría extorsionado tras tener relaciones íntimas con ella durante su relación con la modelo y presentadora de televisión española. Y lo cierto es que lo ha hecho en presencia de con una de las ex parejas más sonadas de Álvaro previo a su relación con María José Suárez: Sonia Ferrer.

Sonia Ferrer, en ‘En Boca de todos’. (Foto: Cuatro)

La actriz es colaboradora de En boca de todos desde hace varios meses y hoy ha comentado la entrevista de Escassi, respondiendo a su puesto de trabajo y haciendo gala de su profesionalidad, sugeriendo que ella no querría tenerle como enemigo. «Álvaro ha hecho lo que tenía que hacer y es denunciar a esta persona que le está extorsionando. Yo creo que la persona que le está extorsionando no le conoce y no sabe con quién se está metiendo y probablemente salga perdiendo», ha comenzado diciendo Sonia Ferrer.

Inmediatamente después, la que fuera pareja sentimental de Escassi ha destacado lo curioso que es que, pese al extenso historial amoroso de Álvaro, nadie haya hablado negativamente sobre él en este sentido. Incluída ella. «Por todo lo que sabemos de Álvaro y habiendo dejado tantos ‘cadáveres’ en el camino, ¿nos os parece sorprendente que nadie salga hablando mal de él? Yo no querría tenerle como enemigo», ha dicho. Unas palabras ante las que Paloma Cervilla, otra de las tertulianas del espacio, ha preguntado: «¿No tiene escrúpulos con la gente?». «Creo que no los tiene o que sabe muy bien salir de las situaciones y es un superviviente, hay muchas maneras de verlo. Desde luego, yo no me metería con él», ha respondido Sonia.

