Sofía Mazagatos cumple 50: así es su vida apartada de los focos que le convirtieron en una estrella

La carrera profesional de Sofía Mazagatos alcanzó su mejor momento en 1991, cuando consiguió ponerse la corona de Miss España. Han pasado más de tres décadas desde este hito y lo cierto es que la trayectoria de la modelo ha cambiado bastante. Gracias a su experiencia encima de las pasarelas consiguió presentar diferentes programas, como por ejemplo A mediodía, alegría.

TVE se rindió ante Mazagatos, quien era una musa dentro de la crónica social. Su amistad con Mar Flores le catapultó a lo más alto. Le relacionaron con rostros tan conocidos como Alessandro Lequio, pero finalmente se terminó casando con el empresario Tito Pajares. Con él cumplió su sueño de ser madre, aunque este camino no ha sido nada fácil.

Sofía Mazagatos durante la entrevista en ¡De Viernes!. (Telecinco)

Sofía Mazagatos ya tiene 50 años. La vida le ha convertido en una mujer valiente y luchadora, por eso disfruta del cariño del público. La última vez que apareció en televisión fue para dar una entrevista en ¡De Viernes! Ahora su trayectoria es más discreta, pero fuera de cámaras sigue brillando con la misma fuerza. Sus hijas, su marido y sus amigos son lo único que necesita.

2018, el año negro de Sofía Mazagatos

Sofía Mazagatos y Tito Pajares anunciaron en 2018 que habían conseguido ampliar la familia. El problema es que el embarazo de la presentadora tuvo un triste final. Fue ella misma la que dio un paso adelante y su relato ayudó a muchas mujeres que atravesaban una situación parecida. Definió lo que le sucedió como «un infierno».

Sofía Mazagatos y Tito Pajares. (Foto: Gtres)

La comunicadora ya era madre de Sofía, una niña preciosa que nació en 2015. Sin embargo, quería darle un hermanito y pensó que estaba en un momento perfecto, por eso se puso manos a la obra. Lo que no podía imaginar era lo que pasaría después. «Di a luz a mi bebé, a mi hija, pero su corazón ya no latía», declaró durante su intervención en Telecinco.

Contó en todo momento con el apoyo de Tito, quien comprendía perfectamente lo dura que era la situación. «Van pasando los meses y te enfadas con el mundo y con la vida. Eso sólo lo saben las mujeres que han pasado por ello», comentó Mazagatos en el programa presentado por Santi Acosta en Mediaset. Después de «ocho intentos», cuando tenía 48 años, recibió la mejor noticia: había logrado quedarse embarazada de nuevo.

Un final feliz

Sofía Mazagatos y Tito Pajares. (Foto: Gtres)

Sofía Mazagatos y el empresario volvieron a convertirse en padres y a partir de entonces empezó la nueva vida de la modelo. «A veces las cosas no son fáciles, pero hay que luchar por lo que se quiere, ahora ya sí que tengo la familia que siempre he soñado» comentó muy orgullosa. El camino hasta llegar aquí no ha sido fácil, pero Mazagatos puede presumir de haberse enfrentado al destino.

La presentadora arrasó en los 90. Lo tenía todo: belleza, fama, un puesto en televisión… No obstante, lo que verdaderamente quería era formar una familia y eso es lo que ha terminado consiguiendo. Pero, ¿a qué se dedica desde que abandonó los medios?

Es la administradora de SGM Sport & Goods SL, creada en el año 2021, una empresa que se dedica a la alimentación saludable. A pesar de que ya no le interesan los focos, durante su etapa en la pequeña pantalla aprendió mucho y ahora está utilizando este recorrido para reinventarse y disfrutar de desde otro punto de vista.